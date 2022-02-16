  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Шпайер
Фото: akg-images/picture-alliance

Шпайер

Публикации по теме

Достопримечательности немецкого города Шпайер - история, фотографии, сообщения и репортажи.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Музей техники в Шпайере

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм10 марта 2023 г.
Музей техники в Шпайере

Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?

Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?

В коллекции Музея техники в Шпайере насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. | 16 фотографий
Туризм7 марта 2023 г.
Конверт и марка 1971 года

Филателистический путеводитель по Германии

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм27 декабря 2022 г.
Шпайерский собор

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

Имперский собор был заложен в Шпайере около тысячи лет назад и тесно связан с историей Германии. | 30 фотографий
Туризм9 октября 2022 г.
Шпайер

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква в Германии

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква в Германии

Эту микву построили в Шпайере в 1120 году. Через девять столетий она стала частью Всемирного наследия. | 12 фотографий
Туризм5 октября 2022 г.
Кельн

Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера

Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. | 15 фотографий
Туризм26 сентября 2022 г.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Один из скелетов, предположительно, конца новокаменного - начала бронзового века

Уникальная археологическая находка в немецком Шпайере

Во время раскопок в древнем немецком городе Шпайер обнаружены человеческие скелеты, возраст которых - 5000 лет.
История16 февраля 2022 г.