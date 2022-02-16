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Фото: akg-images/picture-alliance
Шпайер
Публикации по теме
Достопримечательности немецкого города Шпайер - история, фотографии, сообщения и репортажи.
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Контекст
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм
10.03.2023
10 марта 2023 г.
Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?
Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?
В коллекции Музея техники в Шпайере насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. | 16 фотографий
Туризм
07.03.2023
7 марта 2023 г.
Филателистический путеводитель по Германии
Филателистический путеводитель по Германии
Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы
Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы
Имперский собор был заложен в Шпайере около тысячи лет назад и тесно связан с историей Германии. | 30 фотографий
Туризм
09.10.2022
9 октября 2022 г.
Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква в Германии
Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква в Германии
Эту микву построили в Шпайере в 1120 году. Через девять столетий она стала частью Всемирного наследия. | 12 фотографий
Туризм
05.10.2022
5 октября 2022 г.
Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера
Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера
Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. | 15 фотографий
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