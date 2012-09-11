"СП-2": в США ряд сенаторов-демократов противодействует проекту санкций

Ряд ведущих демократов в Сенате Конгресса США активно противодействуют проведению через него предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта, который предполагает введение санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2"), на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом во вторник, 11 января, передал телеканал CNN.

По его данным, члены Демократической партии под руководством председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси) выступают за альтернативный подход. Так, их план предусматривает введение санкций в отношении России, однако лишь в том случае, если она вторгнется в Украину.

Против инициативы Круза высказался, в частности, и председатель комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния). Он подтвердил, что будет голосовать против, а потом задался вопросом: "Вы что, предлагаете ткнуть (этим законопроектом - Ред.) нашему ключевому партнеру (Германии - Ред.)в глаз прямо в разгар переговоров с Путиным?"

Закрытая встреча с заместителем госсекретаря США

Как отмечает телеканал CNN, пока неясно поддерживает ли администрация Джозефа Байдена предложения Менендеса в деталях, однако они активно обсуждались демократами, в том числе в ходе закрытой встречи в Сенате 10 января с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

Как передавало агентство Reuters, во вторече принимали участие около 10 сенатров, а также старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.

Требуется не менее 60 голосов

Для утверждения законопроекта Круза требуется не менее 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой Конгресса США, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Документ также должен получить одобрение Палаты представителей, прежде чем он поступит на подпись Байдену.

Инициатива Круза обязывает Вашингтон ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, а также позволяет Конгрессу США проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно проект закона, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда физлиц. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в Соединенных Штатах и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Позиция немецких политиков по "СП-2"

В Германии, как и в Евросоюзе в целом, пока нет единого мнения о допустимости начала работы "Северного потока - 2". Противники проекта, в первую очередь, Польша и страны Балтии, опасаются, что усиления энергетической зависимости ЕС от России и считают необходимым наложить санкции в отношении РФ, в том числе в связи с недавней эскалацией на границе с Украиной, отказавшись от запуска газопровода.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) называет "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом, не связанным с геополитикой.

Задержка сертификации "Северного потока - 2"

Ранее, в середине декабря 2021 года, глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман (Jochen Homann) предупредил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "СП-2" принято не будет.

Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации "СП-2", рассчитанный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года. Однако, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отсчитывать лишь после возобновления этого процесса.

Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая сможет изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, предоставит свое заключение, у германского регулятора появится еще два месяца для принятия решения по сертификации "СП-2".

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