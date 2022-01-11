 В США опасаются ухудшения отношений с ФРГ из-за ″СП-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2022

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Мир

В США опасаются ухудшения отношений с ФРГ из-за "СП-2"

Санкции по "Северному потоку - 2", предложенные республиканцем Тедом Крузом, негативно отразились бы на отношениях Вашингтона и Берлина, полагают в администрации Байдена.

Труба с логотипом компании Nord Stream 2 на заводе в Челябинске

Санкции США против газопровода "Северный поток - 2", предложенные группой законодателей во главе с сенатором-республиканцем Тедом Крузом, в случае их принятия приведут к ухудшению отношений между Вашингтоном и Берлином. Такое мнение высказали представители администрации президента США Джо Байдена в понедельник, 10 января, во время встречи с группой сенаторов от Демократической партии.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштайн 10 января встретились за закрытыми дверями с группой сенаторов-демократов, которые еще не определились со своей позицией по предложенным Крузом санкциям. Численность этой группы сенаторов, по данным агентства Reuters, составляла около десяти человек.

Голосование по санкциям против "СП-2" в Сенате США

После того как Демократическая и Республиканская партии в конце 2021 года заключили соглашение, в соответствии с которым Круз перестал блокировать назначение на должности в Госдепе и Минфине 36-ти кандидатов, предложенных Байденом, голосование по вопросу принятия санкций против "Северного потока - 2" было назначено на январь 2022 года. Ожидается, что оно состоится уже на этой неделе.

Сенатор-республиканец Тед Круз (фото из архива)

Сенатор-республиканец Тед Круз

Для принятия поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающей обязательные санкции в отношении Nord Stream 2 AG, понадобится 60 голосов "за" из 100. Учитывая, что в верхней палате Конгресса сейчас заседают 50 республиканцев и 50 демократов, это будет не так уж и просто. Кроме того, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом-демократом Джо Байденом.

Мнение администрации Байдена о "Северном потоке - 2"

Сенатор-техасец Тед Круз настаивает, что начало работы газопровода "Северный поток - 2" будет означать дополнительные финансовые влияния для России и усиление контроля со стороны Кремля над энергетическими поставками в Европу, при том, что Украина лишится около 3 млрд долларов потенциальных доходов от транзита газа через ее территорию. 

Администрация Джо Байдена критикует проект "Северный поток - 2", однако, по мнению Круза и его единомышленников, делает не достаточно, чтобы предотвратить введение газопровода в эксплуатацию.

Санкции против "СП-2" и возможность вторжения РФ в Украину

После встречи с Нуланд и Хохштайном некоторые сенаторы заявили журналистам, что представители администрации президента США попытались убедить их, что принятие санкций против "СП-2" приведет к ухудшению отношений США с Германией на фоне обострения ситуации вокруг Украины - то есть как раз тогда, когда Вашингтон нуждается в поддержке Берлина.

"Думаю, что они правы, - прокомментировал сенатор Крис Мерфи. - Принятие законопроекта Круза сделало бы вторжение России в Украину более вероятным. Нет смысла вводить санкции в тот момент, когда они (немцы - Ред.) изменили вою позицию и заморозили проект".

В нчале января официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что законопроект Круза "подрывает единый фронт реагирования на действия России (в конфликте вокруг Украины. - Ред.)".

Позиция немецких политиков по "СП-2"

В Германии, как и в Евросоюзе в целом, пока нет единого мнения о допустимости начала работы "Северного потока - 2". Противники проекта, в первую очередь, Польша и балтийские страны, опасаются, что усиления энергетической зависимости ЕС от России и считают необходимым наложить санкции против РФ, в том числе за создание напряженности на границе с Украиной, отказавшись от запуска газопровода.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) называет "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом, не связанным с геополитикой.

Задержка сертификации "Северного потока - 2"

Ранее, в середине декабря 2021 года, глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман (Jochen Homann) предупредил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по  сертификации "СП-2" принято не будет.

Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации "СП-2", рассчитанный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года. Однако, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отсчитывать лишь после возобновления этого процесса.

Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая сможет изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, предоставит свое заключение, у германского регулятора появится еще два месяца для принятия решения по сертификации "СП-2".

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    Автор: Андрей Гурков


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