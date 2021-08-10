 Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется ″Северным потоком - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2021

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Мир

Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется "Северным потоком - 2"

Американский экс-дипломат и бывший независимый директор "Нафтогаза" Амос Хохштейн должен снизить потенциальные риски от завершения строительства газопровода, заявил Энтони Блинкен.

Амос Хохштейн выступает на открытии Трансадриатического трубопровода

Амос Хохштейн выступает на открытии Трансадриатического трубопровода (2016)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшим советником по энергетической безопасности американского экс-дипломата Амоса Хохштейна. В сфере внимания нового советника будет газопровод "Северный поток - 2" и возможные последствия от завершения этого проекта, говорится в заявлении Госдепартамента, обнародованном во вторник, 10 августа.

По словам Блинкена, Хохштейн займется мерами по снижению рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток -2", и повышению европейской энергетической безопасности".

Кто такой Амос Хохштейн?

43-летний Амос Хохштейн считается экспертом в области национальной и энергетической безопасности, в прошлом он уже работал в Госдепартаменте США в администрации Барака Обамы. С 2017 года он в качестве независимого директора входил в наблюдательный совет государственной энергетической компании "Нафтогаз Украины". Хохштейн покинул этот пост в октябре 2020 года.

Он также входит в правление американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic Council of the United States), которая в 2019 году была признана в России нежелательной.

Сделка США и Германии по "Северному потоку - 2"

Ранее, в июле, США и Германия пришли к соглашению по поводу газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон откажется от санкций против почти завершенного проекта, а Украине помогут перейти на возобновляемые источники энергии. При этом Берлин обязался принять меры, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины или попытается использовать энергоносители в качестве оружия против нее.

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    Автор: Андрей Гурков


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