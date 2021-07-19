Nord Stream 2 AG заявила о готовности газопровода на 99 процентов

Компания - оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" сообщила о завершении запланированного объема работ трубоукладочным судном "Академик Черский" в Балтийском море. "Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99 процентов", - заявила Nord Stream 2 AG в среду, 28 июля.

На заключительном участке "Северного потока - 2" работает трубоукладочная баржа "Фортуна", указывается далее.

Трубопровод, по которому газ из России будет поставляться в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, достраивает "Газпром"собственными силами, поскольку швейцарский подрядчик приостановил работу после введения санкций США.

Соглашение Германии и США по "Северному потоку - 2"

21 июля стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

ФРГ также предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности.

Киев выступил резко против данного соглашения, заявив, что взятые на себя обязательства двух стран не компенсируют угрозу безопасности Украины, которую заключает проект. Брюссель намерен провести консультации со странами ЕС и Украиной.

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