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Флаги Евросоюза у здания ЕврокомиссииФото: YVES HERMAN/REUTERS
КонфликтыУкраина

Совет ЕС решил продлить санкции в отношении России

Павел Мыльников
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 февраля.

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На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 21 февраля (время московское).

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Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года, соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза". В постановлении подчеркивается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Решение вступает в силу на следующий день после публикации, говорится в документе.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом в первую очередь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет урегулировать конфликт в течение суток. Бывший глава государства выступил против продолжения политики многомиллиардной поддержки Украины.

20 БМП Marder могут быть поставлены в Украину через месяц

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Двадцать боевых машин пехоты Marder будут готовы к отправке в Украину к концу марта, заявил генеральный директор немецкой компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Он также указал, что первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет доставлена Украине к июлю.

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Украина до сих пор не получила как минимум четверть обещанных тяжелых вооружений, выяснили аналитики Института мировой экономики в Киле (IfW). Доля такого оружия, доставленного в страну, составляет от 65 до 75 процентов, заявил один из авторов специального доклада IfW Андре Франк (Andre Frank) изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кроме того, США и ЕС к настоящему времени перечислили Киеву лишь около половины обещанного объема финансовой помощи, указал он.

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Совет Безопасности ООН соберется на заседание по теме подрыва газопроводов "Северный поток"  и "Северный поток - 2" 21 февраля, как и планировалось ранее. Накануне стороны рассматривали возможность переноса мероприятия. Заседание начнется в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). Россия предлагала провести заседание 22 февраля, но в этот день возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине.

Глава АТР защищает допуск российских теннисистов на международные соревнования

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Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил в интервью изданию Globo, что российские спортсмены не сделали ничего плохого, чтобы их отстраняли от соревнований. Гауденци отметил, что ATP "во многом придерживается указаний МОК" - игроки из России и Беларуси не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами.

"В общем, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы считаем, что ради справедливости им нужно давать возможности, как и всем остальным. Мы также считаем, что у них должна быть возможность соревноваться и право голоса, право говорить то, что они думают", - сказал Гауденци.

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При военных поставках Украине западным странам необходимо решиться нарушить "красные линии" по этому вопросу, поскольку они "находятся у нас в головах" и на самом деле не существуют, заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью CNN. "Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", - указал он.

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Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине общим объемом 460 млн долларов (432 млн евро). Среди прочего, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, дополнительных переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, четырех радарах воздушного наблюдения, четырех машинах огневой поддержки пехоты Bradley и противопехотных минах Claymore. Кроме того, в пакете указаны приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и медикаменты.

 МИД Германии не рекомендует совершать поездки в Россию

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Министерство иностранных дел Германии выпустило предупреждение о посещении Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края - российских регионов, граничащих с Украиной. Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало сограждан быть особо бдительными, а также избегать большого скопления людей, указав, что с 20 по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий. В целом Берлин не рекомендует совершать поездки в РФ, указывается на сайте МИД Германии.

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

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