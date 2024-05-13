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Совет ЕС продлил торговые льготы для Украины и Молдовы

Олег Соколенко
13 мая 2024 г.

Совет ЕС утвердил продление еще на год режима беспошлинной торговли с Украиной - с некоторыми оговорками для защиты рынков Евросоюза и его стран-членов. Также еще на год продлены торговые льготы для Молдовы.

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Евросоюз продлевает режим беспошлинной торговли с Украиной еще на год
Евросоюз продлевает режим беспошлинной торговли с Украиной еще на годФото: John Thys/AFP/Getty Images

Совет Европейского Союза утвердил продление еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, режима беспошлинной торговли с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета, распространенном в понедельник, 13 мая.

Торговые льготы для Украины продлеваются с двумя оговорками. Во-первых, "на базе регулярного мониторинга" будет применяться "усиленная версия существующего защитного механизма", которая позволит Еврокомиссии "принимать необходимые меры в случае возникновения определенных условий", говорится в пресс-релизе. На практике это означает, что если на рынке ЕС либо каких-то из стран-членов возникнут проблемы из-за чрезмерного импорта украинской агропродукции, ЕК решит, как ограничить его.

Во-вторых, рынок Евросоюза защитят от конкуренции со стороны "чувствительной" сельхозпродукции из Украины, к которой в Брюсселе отнесли мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукурузу и мед. Если объем импорта этих товаров превысит средние показатели, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение 2022 и 2023 годов, пошлины на них могут быть введены вновь. Этот "автоматический тормоз" ранее предложила Еврокомиссия и поддержал Европарламент.

Совет ЕС утвердил также продление торговых льгот для Молдовы

В том же пресс-релизе говорится о решении продлить торговые льготы также и для Молдовы - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Речь идет о дальнейшей приостановке действия всех таможенных и импортных пошлин, применяемых к семи категориям молдавских товаров: помидорам, чесноку, столовому винограду, яблокам, вишне, сливам и виноградному соку. Многие другие продукты Молдова уже беспошлинно поставляет в Евросоюз в рамках соглашения об ассоциации.

Евросовет отметил, что либерализация торговли с двумя странами продолжается "в контексте агрессивной войны России против Украины, которая продолжает оказывать существенное влияние также и на Молдову, и следующей из этого необходимости продолжить экономическую поддержку Украины и Молдовы, с учетом того, что в июне 2022 года этим двум странам был предоставлен статус кандидатов на вступление в ЕС, а в декабре 2023 года с ними было решено начать соответствующие переговоры".

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