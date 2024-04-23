ЕП поддержал с ограничениями торговлю с Украиной без пошлин

Евродепутаты поддержали продление торговых льгот для Украины до 2025 года. Но пошлины вновь вступят в силу, если объем импорта "чувствительной" агропродукции превысит показатели трех предыдущих лет.

Европарламент во вторник, 23 апреля, одобрил обновленное предложение Еврокомиссии продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинские товары до июня 2025 года. За документ, дополненный ограничениями для сельскохозяйственной продукции, проголосовали 428 евродепутатов, 131 законодатель высказался "против", еще 44 воздержались.

Война России против Украины оказала серьезное негативное влияние на возможности Киева торговать с другими странами, поскольку в результате атак РФ было уничтожено значительное количество производственных мощностей и ограничен доступ к транспортным маршрутам, отмечается в поправках Европарламента к предложению Еврокомиссии. Депутаты ЕС считают, что "для смягчения негативных экономических последствий" развязанной Москвой войны и для поддержки украинского населения "необходимо и целесообразно продолжать стимулировать торговые потоки и предоставлять льготы в форме мер либерализации торговли для всех товаров" из Украины.

ЕС будет защищать свой рынок от "чувствительной продукции" из Украины

Предложение, принятое Европарламентом, предусматривает ряд торговых ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции. В частности, в случаях, когда на рынке ЕС либо одной или нескольких стран-членов возникнут проблемы из-за чрезмерного импорта украинской агропродукции, Еврокомиссия будет "применять меры, которые сочтет нужными".

Европарламент считает целесообразным применить "механизм автоматического экстренного торможения", предложенный Еврокомиссией, для защиты рынка ЕС от конкуренции со стороны некоторой "чувствительной" сельскохозяйственной продукции из Украины. Речь идет о птице, яйцах, сахаре, овсе, крупах, кукурузе и меде.

Если объем импорта указанных товаров превысит средние показатели, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение 2022 и 2023 годов, тарифы и пошлины на них могут быть введены вновь. Кроме того, Европарламент напомнил о "твердых обязательствах" Еврокомиссии "принять соответствующие меры, если произойдет резкий рост импорта украинской пшеницы". Евродепутаты также считают, что Еврокомиссия должна начать работу над "программой реструктуризации" украинского аграрного сектора, "принимая во внимание кандидатский статус Украины на членство в ЕС".

За торговые льготы для Украины голосовали дважды

В июне 2022 года Евросоюз ввел автономные торговые льготы, позволяющие беспошлинный доступ всех украинских товаров в ЕС. Их действие завершится 5 июня нынешнего года. Страны-члены вели непростые дискуссии по их продлению до 2025 года. Главной причиной затяжных переговоров стал импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, который, по мнению ряда стран-членов, негативно влиял на их внутренний рынок и местный агробизнес.

В марте во время трехсторонних переговоров Европарламент и Европейский совет при посредничестве Еврокомиссии достигли предварительного согласия продлить беспошлинную торговлю с Украиной при условии, что Еврокомиссия будет оперативно реагировать в тех случаях, когда импорт сельхозпродукции из Украины приведет к искажению на рынках стран-членов ЕС. Механизм экстренного торможения импорта "чувствительной" агропродукции должен быть применен с учетом показателей 2022 и 2023 годов.

По требованию Польши и Франции эта договоренность была пересмотрена. Варшава и Париж настаивали, чтобы при вычислении разрешенных показателей импорта учитывались данные еще и за довоенный 2021 год, когда на товары из Украины не действовал льготный режим, а объем украинского сельскохозяйственного импорта был невысоким. Поскольку это предложение критиковали Германия, Нидерланды и страны Балтии, был найден компромисс - учитывать лишь вторую половину 2021 года.

Предложение должен утвердить Евросовет

Нынешняя апрельская сессия Европарламента - последняя перед выборами, которые должны пройти в ЕС в начале июня. Это был последний шанс для евродепутатов проголосовать за продление срока действия беспошлинной торговли с Украиной до "перезагрузки" состава руководящих органов евроинститутов. Теперь предложение о продлении торговых преференций для Украины должен официально утвердить Европейский совет, и он должен вступить в силу сразу после 5 июня 2024 года.