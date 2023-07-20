Совет ЕС на год продлил либерализацию торговли с Молдовой

Совет ЕС одобрил приостановку ввозных пошлин на молдавские продукты в Евросоюз еще на год, чтобы сохранить существующие торговые потоки из Молдовы.

Совет Евросоюза в четверг, 20 июля, на один год - до 24 июля 2024 года - продлил срок действия мер, призванных обеспечить беспошлинный доступ продукции из Молдовына рынок ЕС. Совет поддержал приостановку действия всех таможенных и импортных пошлин, применяемых к семи категориям товаров из Молдовы: помидорам, чесноку, столовому винограду, яблокам, вишне, сливам и виноградному соку. На большую часть молдавских продуктов уже распространяется беспошлинный доступ на рынок Европейского Союза в рамках соглашения об ассоциации, и теперь Совет продлил действие либерализации ввоза оставшихся наименований.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

"Обновление и расширение мер необходимо, чтобы существующие торговые потоки из Молдовы в ЕС сохранились, что поддержит экономику Молдовы. Это особенно важно, учитывая продолжающуюся военную агрессию России против Украины и продолжающееся ее влияние на Молдову, а также учитывая, что Молдова получила статус кандидата в члены ЕС", - заявил министр промышленности, торговли и туризма Испании Эктор Гомес Эрнандес, чьи слова приводятся в пресс-релизе Совета ЕС.

Объем экспорта из Молдовы в ЕС вырос

После вступления в силу летом 2022 года мер либерализации торговли с Европейским Союзом Молдова смогла переориентировать экспорт на ЕС: по данным Брюсселя, общий объем молдавского экспорта в Евросоюз увеличился с 1,8 млрд евро в 2021 году до 2,6 млрд евро в 2022 году.

Согласно оценке, основанной на статистике 2021 года, в связи с полной отменой ввозных пошлин для Молдовы потеря таможенных доходов для Евросоюза составит около 0,3 млн евро в год, "следовательно, влияние на собственные ресурсы ЕС будет очень ограниченным", говорится в законодательном предложении. В июне прошлого года Совет ЕС предоставил Молдове статус кандидата в члены Евросоюза.

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