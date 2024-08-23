Совет ЕС отказался снимать все санкции с Михаила Фридмана

Совет ЕС отказался снимать все действующие санкции с российского предпринимателя, основателя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана. Об этом сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости" . Ее журналисты, как утверждается, ознакомились с запросом Фридмана на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).

Указывается, что подлинность запроса подтвердил и представитель российского бизнесмена, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев. В документе Михаил Фридман, в частности, упоминает, что в июле Совет ЕС направил ему два кратких письма, не пояснив причину сохранения санкций.

Санкции ЕС в отношении Фридмана и Авена

Персональные санкции против Михаила Фридмана и его партера по бизнесу Петра Авена ЕС ввел в феврале 2022 года на основании того, что предприниматель, по данным Евросоюза, поддерживает войну, развязанную Россией против Украины, и финансово содействует Москве. В результате все активы Фридмана в ЕС были заморожены, бизнесмену запретили въезд на территорию Евросоюза.

Власти ЕС принимают решение о продлении ограничений раз в полгода. Как напоминают "Ведомости", в марте текущего года санкции против основателя "Альфа-Групп" продлили, но формулировка основания стала иной: его, как и Петра Авена, назвали в документе "ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации".

Оспаривание Фридманом и Авеном санкций ЕС

В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось оспорить в суде ЕС наложение на них первоначальных санкций. Нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, указывалось в судебном акте.

При этом подчеркивалось, что санкции в отношении Авена и Фридмана продолжают действовать, суд аннулировал ограничительные меры лишь на период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

В середине августа 2024 года стало известно, что Михаил Фридман подал в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) иск к Люксембургу на сумму в 16 млрд долларов в связи с заморозкой в разных странах активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. Защита предпринимателя настаивала, что введенные против него ограничения связаны исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе.

Между тем онлайн-издание "РБК" напоминает, что санкции ЕС можно оспорить двумя способами: либо прошением в Совет ЕС, либо с помощью иска к Совету в Суд Европейского Союза. "Адвокаты Фридмана безуспешно использовали оба способа, Совет ЕС полностью проигнорировал их аргументы, сказано в иске", - пишет "РБК".