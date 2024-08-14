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Фридман подал иск к Люксембургу на 16 млрд долларов

Александра Иванова
14 августа 2024 г.

Бизнесмен оспаривает законность заморозки его активов в Люксембурге и ставит под сомнение сам институт санкций, пишут "Ведомости".

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Российский предприниматель Михаил Фридман
Михаил ФридманФото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Российский миллиардер, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман подал в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) иск к Люксембургу на сумму в 16 млрд долларов в связи с заморозкой в разных странах активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. Об этом пишет в среду, 14 августа, газета "Ведомости",  указывая, что собеседник, знакомый с ходом процесса, подтвердил редакции подлинность иска.

Отмечается, что среди адвокатов, представляющих интересы Михаила Фридмана, - Шери Блэр, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Аргументы адвокатов Михаила Фридмана

Фридман считает заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения антивоенных санкций ЕС незаконной и требует компенсацию в размере 16 млрд долларов США, что соответствует примерной суммарной стоимости его активов в стране.

"Защита Фридмана в иске связывает введение санкций ЕС против бизнесмена исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе, что является "серьезной несправедливостью" и нарушает международное право, поскольку ограничения наложены ЕС вне рамок ООН", - поясняется в публикации. Кроме прочего, предприниматель, который считает, что санкции разрушили его репутацию, требует компенсации морального ущерба, размер которой должен быть определен в дальнейшем.

Михаил Фридман настаивает, что, заморозив его активы, Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года, заключенный между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и СССР, преемницей которого является Россия, с другой стороны. Согласно этому документу, капиталовложения инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, национализированы и т. д., за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов в соответствии с установленным законным порядком и не являются дискриминационными. "Но эти меры должны сопровождаться выплатой возмещения, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений", - уточняют "Ведомости".

Адвокаты предпринимателя подчеркивают, что иск к Люксембургу не будет отозван даже в случае снятия санкций, поскольку активы их подзащитного "были серьезно повреждены" из-за наложенных ограничений.

Санкции в отноешнии Михаила Фридмана

Вскоре после начала полномасштабной войны РФ в Украине ЕС ввел персональные санкции против сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена за их "прочные связи" с администрацией Владимира Путина. В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось оспорить в суде ЕС наложение на них первоначальных санкций. В судебном акте говорится, что нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

При этом санкции в отношении Авена и Фридмана продолжают действовать, суд аннулировал ограничительные меры против них лишь в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

В мае 2024 года "Ведомости" написали, что Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры о выплате ему 15,8 млрд долларов в виде компенсации за изъятие его активов в рамках санкций ЕС.

 

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