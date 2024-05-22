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Фридман требует от Люксембурга почти 16 млрд долларов

Кирилл Шестаков
22 мая 2024 г.

15,8 млрд долларов, которые российский миллиардер Михаил Фридман требует от властей Люксембурга, - примерная стоимость активов, изъятых у него в рамках санкций ЕС.

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Михаил Фридман
Михаил ФридманФото: ITAR-TASS/imago

Российский миллиардер и совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры о выплате ему 15,8 млрд долларов в виде компенсации за изъятие его активов в рамках санкций ЕС. Об этом в среду, 22 мая, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника. По их словам, указанная Фридманом сумма - это примерная оценка стоимости замороженных активов: из-за санкций российский бизнесмен не может воспользоваться услугами экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией.

Фридман считает заморозку активов незаконной

Фридман считает, что Люксембург, заморозив его активы, нарушил договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений, заключенный с СССР (и Россией как его правопреемником). Как уточняют источники "Ведомостей", российский бизнесмен направил предложение властям Люксембурга в феврале, но пока не получил ответа. В случае отказа от выплаты компенсаций Фридман намерен обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитражный суд.

Согласно этому документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным.

Суд ЕС частично снял санкции с Фридмана

Вскоре после начала полномасштабной войны РФ в Украине ЕС ввел персональные санкции против сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена за их "прочные связи" с администрацией Владимира Путина. В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось оспорить в суде ЕС наложение на них первоначальных санкций. В судебном акте говорится, что нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

При этом санкции в отношении Авена и Фридмана продолжают действовать, суд аннулировал ограничительные меры против них лишь в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

 

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