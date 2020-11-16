 На ″Марш мудрости″ в Минске вышли сотни пенсионеров | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.11.2020

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Беларусь

На "Марш мудрости" в Минске вышли сотни пенсионеров

Из-за действий силовиков колонна участников "Марша мудрости" несколько раз меняла направление и разделялась. Сообщается о точечных задержаниях.

Участники марша мудрости в Минске

Участники "марша мудрости" в Минске

На ставший уже традиционным "Марш мудрости", который проходит в Минске по понедельникам, 23 ноября вышли сотни пенсионеров, передают белорусские независимые СМИ.  Интернет-портал Tut.by сообщил, что к пенсионерам присоединились медики. Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги или зонтики, а также плакаты с призывами к отставке многолетнего правителя Беларуси Александра Лукашенко и прекращению насилия силовиков.

Во время шествия демонстранты скандировали "Фашисты!", "Трибунал!", "Это наш город!" и другие лозунги. Колонну сопровождали микроавтобусы с тонированными стеклами, в которых находились силовики. Сотрудники милиции через мегафон предупреждали участников марша. Из-за действий силовиков колонна несколько раз меняла направление и разделялась.

Примерно на полчаса был закрыт один из вестибюлей станции метро "Площадь Ленина" - ближайшей к костелу Святых Симеона и Елены на площади Независимости, откуда стартовало шествие. Частично было перекрыто движение транспорта по проспекту Независимости.

СМИ сообщают о точечных задержаниях. Между тем по всей Беларуси дожидаются суда почти 350 человек, задержанных на воскресных протестных акциях. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. По данным правозащитного центра "Весна", 22 ноября на акциях протеста в стране были задержаны 389 человек.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются после президентских выборов 9 августа и провозглашения Александра Лукашенко, который правит республикой с 1994 года, их победителем. Мирные выступления граждан, которые убеждены в подтасовке результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При разгоне демонстрантов силовики многократно проявляли беспрецедентную жестокость.

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    Автор: Наталья Позднякова


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