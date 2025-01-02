Состояние богатейших россиян выросло за год на $18,5 млрд

В список 500 богатейших людей мира вошли 25 россиян, один украинец и один казахстанец. Среди них Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Ким.

Состояние 25 богатейших россиян выросло за год на 18,5 млрд долларов (17,9 млрд евро). Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index , опубликованном в четверг, 2 января. Данные Bloomberg основаны на стоимости акций компаний, которые принадлежат бизнесменам.

В список вошли 500 самых богатых людей мира. В первой тройке - американцы Илон Маск (423 млрд долларов), Джефф Безос (239 млрд) и Марк Цукерберг (207 млрд).

В рейтинг попали и 25 россиян. Их суммарное состояние - 347,62 млрд долларов. Это 15,8% от ВВП всей России (номинал), который Всемирный банк оценивает в 2,2 трлн долларов.

Самые богатые россияне

Наиболее состоятельные россияне по версии Bloomberg - Владимир Потанин (31,8 млрд долларов), Владимир Лисин (29 млрд), Вагит Алекперов (27,2 млрд), Леонид Михельсон (24,8 млрд), Алексей Мордашов (24,2 млрд).

Больше всех за 2024 год заработали Владимир Лисин (+5,05 млрд долларов), Алексей Мордашов (+3,3 млрд) и Михаил Прохоров (+2,68 млрд). Больше всех потеряли - Алишер Усманов (-6,34 млрд), Геннадий Тимченко (-3,17 млрд) и Леонид Михельсон (-2,67 млрд).

В список 25 богатейших россиян также попали Павел Дуров (состояние - 11 млрд долларов) и основательница Wildberries Татьяна Ким (7,37 млрд). Она единственная женщина-россиянка в этом списке.

Самые богатые граждане Украины и Казахстана

В рейтинге 500 самых богатых людей мира - один украинец и один казахстанец. Это Ринат Ахметов, оказавшийся на 497-й строчке с состоянием в 6,22 млрд долларов, а также Владимир Ким (418-е место, 7,06 млрд).