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Бакальчук проиграл суд о передаче активов Wildberries "РВБ"

Алексей Волошинов
19 декабря 2024 г.

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук проиграл суд о передаче активов в объединенную компанию Wildberries и Russ - ООО "РВБ", сообщают "Интерфакс" и РБК со ссылкой на источники.

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Логотип Wildberries в Москве (фото из архива)
Логотип Wildberries в Москве (фото из архива)Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов компании в объединенное юрлицо Wildberries и Russ - ООО "РВБ". Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Такое решение суда Бакальчук назвал "возмутительным" и "незаконным" и объявил о намерении подать апелляцию. "Наша команда юристов уже подготовила четкую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции", - написал он.

В рамках этого спора предприниматель просил принять обеспечительные меры в виде ареста 99% уставного капитала Wildberries, принадлежащих Татьяне Ким (Бакальчук), и запрета ей принимать решения о распределении дивидендов и обременении доли ООО "Вайлдберриз". Во всем этом ему было отказано.

Кроме того, Владислав Бакальчук сообщил, что другой суд отказал Татьяне Ким в удовлетворении иска о взыскании с него и генерального директора принадлежащей ему компании "ВБ Девелопмент" Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

Сумма иска Владислава Бакальчука составляет 350 млрд рублей

В начале октября Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей к своей жене Татьяне Ким, а также к компаниям "Вайлдберриз" и ООО "РВБ", созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ.

По словам бизнесмена, в эту сумму предварительно оцениваются активы Wildberries, которые, по его утверждению, были незаконно переданы ООО "РВБ", - "склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и многое другое".

Два человека погибли из-за стрельбы в офисе Wildberries

В середине сентября в московском офисе маркетплейса Wildberries произошла перестрелка, в которой погибли два человека и еще семеро, включая двух полицейских, получили ранения. По утверждению компании, в ее офис "была осуществлена попытка незаконного проникновения" со стороны мужа владелицы Wildberries Владислава Бакальчука и его охраны. В своем Telegram-канале владелица компании Татьяна Ким назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата".

В свою очередь представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, он прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries, которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

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