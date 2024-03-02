Шольц в Ватикане встретился с папой Франциском

Федеральный канцлер сообщил после встречи, что у них состоялся важный и содержательный диалог. Аудиенция длилась около получаса. Затем Шольц встретился в Ватикане с кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в субботу, 2 марта, был принят папой римским Франциском на частной аудиенции в Ватикане. По заявлению канцера, которого цитирует агентство KNA, это был "важный и значимый разговор для него лично". Представителям СМИ после встречи Шольц уточнил, что на встрече он успел обсудить с главой католической церкви "большие вызовы и серьезные проблемы", такие как "ужасная агрессивная война России против Украины" и война на Ближнем Востоке.

По заявлению канцлера Германии, в ходе получасовой утренней встречи в личной библиотеке папы они также обсудили пути того, "как мы можем лучше гарантировать мир и безопасность в нашем мире" и обменялись мнениями по вопросам миграции и "вопросы справедливости в сосуществовании". "Важный разговор в то время, когда важно, чтобы мы смотрели в будущее с ясным взглядом и имели четкие принципы", - резюмировал канцлер ФРГ.

Шольц и папа обменялись подарками

Как сообщает агентство AFP, папа римский Франциск подарил канцлеру бронзовую картину под названием "Социальная любовь", на которой изображен ребенок, помогающий другому. Кроме того, Шольцу также вручили папские брошюры "Послание мира" за этот год и книгу Франциска "Statio Orbis".

В свою очередь Шольц презентовал папе копию официального мяча чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии летом этого года, а также фарфорового медведя с немецким орлом на груди. После завершения встречи Шольц также в Ватикане встретился с кардиналом-государственным секретарем Пьетро Паролином.

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