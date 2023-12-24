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Папа римский напомнил верующим о важности мира

Павел Мыльников
24 декабря 2023 г.

Сердца верующих сегодня в Вифлееме, заявил понтифик на литургии в Ватикане, имея в виду обострение конфликта на Ближнем Востоке.

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Папа римский Франциск на литургии в соборе Святого Петра в Ватикане
Богослужение в соборе Святого Петра в ВатиканеФото: Gregorio Borgia/AP Photo/picture alliance

Папа римский Франциск на рождественской мессе напомнил верующим о важности мира. "Наши сердца сегодня в Вифлееме, где Князь мира все еще отвергнут проигрышной логикой войны, грохотом оружия", - заявил понтифик во время литургии в соборе Святого Петра в Ватикане вечером воскресенья, 24 декабря.

Многим верующим может быть трудно праздновать Рождество в "мире, который так склонен к резким суждениям и неумолим", отметил глава Римско-католической церкви. Однако следует вспомнить, что произошло в первое Рождество, добавил он. "Сегодня ночью любовь изменяет историю", - указал папа Франциск.

Вифлеем без елей, Иерусалим без рождественских украшений

В этом году католическое Рождество на Святой земле отмечают очень скромно на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Так, в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан почти нет туристов, как и рождественских елей. Кроме того, доступ в город ограничен блокпостами израильской армии. На улицах Иерусалима также почти нет рождественских украшений, отмечает агентство dpa.

На богослужение в храме собрались около 7 тысяч человек. Еще несколько тысяч наблюдали за литургией с экранов, установленных перед собором. Уже 25 декабря глава Римско-католической церкви обратится с лоджии собора с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").

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Рождество в Вифлееме без туристов

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