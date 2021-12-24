Как украсить дом на Рождество и Новый год и не навредить природе

В предрождественский период в Германии на елочных гирляндах в гостиных, на фасадах домов и во дворах горят около 19,5 млрд лампочек. К такому выводу пришли авторы репрезентативного опроса, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу гамбургской энергетической компании LichtBlick. Это на 0,7 млрд больше, чем в 2020 году, что стало новым рекордом за период с 2011 года, когда компания LichtBlick впервые заказала подобное исследование.

Но с увеличением количества рождественских гирлянд растет и потребление электроэнергии. Из-за праздничной иллюминации на Рождество и Новый год оно подскакивает в Германии, по приблизительным подсчетам, на 17 процентов - до 623 млн киловатт-часов, что соответствует годовому потреблению электроэнергии города с населением 200 тысяч человек. А если эта электроэнергия поступает из ископаемого топлива, возрастает и объем выбросов CO2. Поэтому, чтобы насладиться праздниками с пользой для окружающей среды, стоит грамотно подойти к выбору электрических украшений. За рекомендациями DW обратилась к немецким экспертам.

Отдавайте предпочтение светодиодным гирляндам

Тот факт, что светодиодные гирлянды значительно энергоэффективнее гирлянд с лампами накаливания, уже неоспорим: светодиоды потребляют на 80-90 процентов меньше электроэнергии. Из этого следует: если жители города с населением 200 тысяч человек в рождественское время просто заменят старые лампы накаливания на современные светодиодные, они смогут сэкономить столько энергии, сколько в среднем потребляют 340 домохозяйств в год. Поэтому, чтобы сократить выбросы CO2 и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию, имеет смысл заменить старые световые украшения на светодиодные варианты, советует Тобиас Шляйхер (Tobias Schleicher), эксперт НИИ Öko-Institut во Фрайбурге.

К покупке светящихся украшений стоит подходить обдуманно

Однако ни в коем случае не следует бездумно скупать все новогодние светодиодные украшения подряд. Нужно обязательно обращать внимание на их качество и гарантийный срок. "В продаже - масса дешевых товаров, которые порой служат не дольше сезона, а выброшенные электрические гирлянды на переработку идут редко", - констатирует Шляйхер.

В результате электронные отходы оказываются на обычных свалках. И содержащееся в светодиодных кабелях ценное природное сырье, такое как медь и редкоземельные металлы, расходуется впустую, сокрушается Рольф Бушман (Rolf Buschmann), референт Федеральной ассоциации окружающей среды и охраны природы. Кроме того, указывает эксперт, дешевая некачественная светодиодная продукция зачастую содержит опасные вещества. И если такого рода украшения окажутся не на предприятии по переработке электронных отходов, а на свалке, то в худшем случае они могут загрязнить почву и грунтовые воды.

Выбирайте экономичные варианты для праздничной иллюминации

Соревнование с соседями в украшении своего дома к Рождеству тоже может нанести вред окружающей среде. В предрождественский период на фасадах некоторых зданий сияют сотни светящихся нитей и мигающих гирлянд. Такое роскошное праздничное освещение с точки зрения экологии просто неуместно.

"Тот факт, что светодиодные лампы потребляют в пять-десять раз меньше энергии, чем лампы накаливания, не означает, что мы должны в рождественское время вывешивать в пять-десять раз больше электрических украшений", - говорит Тобиас Шляйхер.

Соревнование с соседями в украшении дома перед Рождеством иллюминацией может нанести вред экологии

В некоторых странах объемы потребления электроэнергии под Рождество принимают непомерные масштабы: по данным исследования, опубликованного в деловом журнале Forbes и проведенного американской энергетической компанией Arcadia, в декабре 2020 года в США было израсходовано около 3,5 млрд киловатт-часов электроэнергии только в результате праздничного освещения частных домов - больше, чем расходуют за год такие страны, как Уганда и Суринам. И это еще - не считая праздничной иллюминации на улицах, площадях и в торговых центрах.

А ведь, помимо высокого энергопотребления, рождественское освещение на улицах вредит окружающей среде, поскольку нарушает биоритмы людей и животных. Так, у птиц с дневным типом активности повышается уровень метаболизма, что сказывается на их поведении: из-за обилия света они продлевают время своей кормежки. Но утолить растущий голод зимой не так-то просто, и в конце концов они могут погибнуть от недоедания.

Натуральные свечи как альтернатива электрическому освещению

Чтобы ваши собственные рождественские украшения на открытом воздухе не вредили людям и животным и не расходовали излишнее количество электроэнергии, выбирайте гирлянды в теплых тонах, а не с яркими мерцающими лампами. А чтобы освещение своевременно автоматически отключалось, используйте таймеры.

Ну, а для интерьера куда более энергосберегающей и уж точно более романтичной альтернативой любому электрическому освещению будут свечи. Правда, большинство свечей изготавливают из парафина - углеводородной смеси, производимой при переработке сырой нефти. А поскольку мировые запасы нефти не вечны, традиционным парафиновым свечам лучше предпочесть свечи, изготовленные из возобновляемых ресурсов, таких как пчелиный, соевый или рапсовый воск. Натуральные свечи не навредят ни природе, ни вашему здоровью. А их волшебный аромат наполнит дом ощущением приближающегося Рождества.

Смотрите также:

Праздничные огни на европейских бульварах На Курфюрстендамм в Берлине Большие сверкающие фигуры Св. Николая (немецкого Деда Мороза) и его "помощников" разместились вдоль Кудамма, как принято называть этот знаменитый бульвар немецкой столицы. 650 деревьев обвиты рождественскими гирляндами общей протяженностью 230 километров. Ночной пейзаж будет сиять огнями вплоть до 6 января.

Праздничные огни на европейских бульварах Елисейские поля в Париже Елисейские поля в Париже - пожалуй, самый знаменитый бульвар Европы. Но в этом году предпраздничное настроение омрачено терактами 13 ноября. На рождественской ярмарке, расположенной на этом бульваре шириной 70 метров, можно увидеть лишь небольшие группки посетителей, а пустые кабинки колеса обозрения на Площади Согласия усиливают траурное настроение.

Праздничные огни на европейских бульварах Оксфорд-стрит в Лондоне Центральная улица Лондона украшена 1778 сияющими снежными шарами. Рождественские огни загораются тут ежегодно с 1959 года. В 2015 году иллюминацию включила для тысяч зрителей австралийская поп-звезда Кайли Миноуг. Оксфорд-стрит - одна из самых оживленных торговых улиц в Европе.

Праздничные огни на европейских бульварах Грабен в Вене Австрийская столица утопает в волшебном сиянии. Грабен – это пешеходная зона в сердце города со зданиями, построенными в XVII-XVIII веках. Здесь расположены ретро-кофейни и изысканные традиционные магазины, которые когда-то снабжали императорскую семью.

Праздничные огни на европейских бульварах Бульвар Анспах в Брюсселе Бульвар Анспах в бельгийской столице полон прохожих, которые приходят сюда, чтобы полюбоваться на его праздниченое убранство. Прошло всего немного времени после тго, как в Брюсселе была объявлена высшая степень террористической угрозы, но с тех пор настроение в городе улучшилось. В июне 2015 года часть бульвара была объявлена пешеходной зоной.

Праздничные огни на европейских бульварах Улица Веласкеса в Мадриде Испанская столица щедро украшена в Рождество. Известные художники и архитекторы разработали дизайн иллюминации, которая придала площадям и улицам творческую, праздничную нотку. На этой фотографии – улица Веласкеса.

Праздничные огни на европейских бульварах Рамбла в Барселоне Барселона поражает праздничной атмосферой, которую создают тысячи огней, сияющих вдоль пешеходной улицы Рамбла. Бульвары длиной в 1,3 километра привлекают туристов со всего мира. Многочисленные кафе, сувенирные магазинчики, уличные артисты, музыканты и продавцы цветов до глубокой ночи радуют прохожих.

Праздничные огни на европейских бульварах Банхофштрассе в Цюрихе У ансамбля Beatles есть песня "Люси в небесах с алмазами". Ее именем называется традиционный фестиваль рождественских огней, который проходит на Банхофштрассе в Цюрихе с 2010 года. Эта улица известна во всем мире своими невероятно дорогими магазинами. Аренда помещений здесь самая дорогая в Европе.

Праздничные огни на европейских бульварах Виа Кондотти в Риме Еще одна известная и очень популярная торговая улица Европы – Виа Кондотти в Риме. На обрамленной историческими дворцами улице сосредоточено большинство домов моды Рима.

Праздничные огни на европейских бульварах Королевский тракт в Варшаве Уже с начала декабря Королевский тракт в Варшаве представляет собой ослепительное зрелище. Королевский тракт начинается у Замковой площади и простирается на десять километров, являясь одной из самый длинных улиц в мире. Сады и парки, бывшие дворцы и резиденции обрамляют этот великолепный бульвар. Автор: Кристина Дайке, Натали Робинсон, Ольга Солонарь

