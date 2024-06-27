Шольц хочет от ЕС больше средств на беженцев из Украины

Канцлер сообщил, что направил совместно с премьер-министрами Польши и Чехии послание главе Еврокомиссии, в котором подробно изложил требование выделить средства в соответствии с числом принимаемых беженцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к более справедливому распределению выделяемых Евросоюзом средств на размещение и интеграцию украинских беженцев. В настоящий момент вопросы соизмеримой компенсации странам, которые принимают наибольшее число бегущих от войны людей, все еще не имеют желаемой четкости, заявил Шольц в четверг, 27 июня, по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. Необходима дополнительная существенная финансовая поддержка из бюджета ЕС, "чтобы адекватно учесть расходы на прием, размещение и уход за беженцами из Украины", подчеркнул канцлер.

Шольц сообщил также, что "хочет обсудить этот вопрос" более подробно и потому вместе со своими коллегами - премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Чехии Петром Фиалой - подготовил и направил совместное обращение к председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По его словам, в письме подробно изложены финансовые требования от лица глав правительств трех стран, принявших наибольшее количество людей из Украины после февраля 2022 года.

"Возможности наших стран перегружены. Бремя приема беженцев распределяется несправедливо", - приводит агентство dpa выдержку из оказавшегося у него в распоряжении письма трех политиков. В своем заявлении в Брюсселе Шольц также подчеркнул, что если другие страны будут принимать меньше беженцев, то тем немногим странам, которые продолжают их принимать, придется оказывать "особую финансовую поддержку", пишет dpa.

Шольц призвал к консолидации государства ЕС и неевропейские страны "большой семерки"

В то же время Шольц подчеркнул важность совместного выделения Украине странами ЕС и государствами "большой семерки" - США, Канадой, Японией и Великобританией - 50 миллиардов долларов, в частности, за счет средств, полученных на проценты от замороженных российских активов. По словам канцлера, в первую очередь на эту сумму необходимо закупить необходимое Украине оружие для ее оборонительных действий, а затем - вложить в восстановление инфраструктуры разрушенной агрессивной войной РФ страны.

Он отметил также важность подписания соглашения о безопасности между Евросоюзой и Украиной в лице лично присутствующего на саммите украинского президента Владимир Зеленского. По мнению канцлера подписанный документ "также является знаком солидарности в трудные времена".

Немецкая оппозиция констатирует большие расходы на украинских беженцев

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии заметно активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Так, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) подверг резкой критике тот факт, что за счет денег немецких налогоплательщиков слишком много украинских беженцев в Германии получают социальную помощь. "Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", - указал он. Идеи оппозиционера вызвали острую критику со стороны представителей правительственной коалиции - социал-демократов и "зеленых".

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают 1,17 млн беженцев из Украины, из них - около 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).