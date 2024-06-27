  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Шольц хочет от ЕС больше средств на беженцев из Украины

Роман Сулима
27 июня 2024 г.

Канцлер сообщил, что направил совместно с премьер-министрами Польши и Чехии послание главе Еврокомиссии, в котором подробно изложил требование выделить средства в соответствии с числом принимаемых беженцев.

https://p.dw.com/p/4hbKe
Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф Шольц во время выступления на плях на саммита ЕСФото: picture alliance/dpa/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к более справедливому распределению выделяемых Евросоюзом средств на размещение и интеграцию украинских беженцев. В настоящий момент вопросы соизмеримой компенсации странам, которые принимают наибольшее число бегущих от войны людей, все еще не имеют желаемой четкости, заявил Шольц в четверг, 27 июня, по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. Необходима дополнительная существенная финансовая поддержка из бюджета ЕС, "чтобы адекватно учесть расходы на прием, размещение и уход за беженцами из Украины", подчеркнул канцлер.

Шольц сообщил также, что "хочет обсудить этот вопрос" более подробно и потому вместе со своими коллегами - премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Чехии Петром Фиалой - подготовил и направил совместное обращение к председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По его словам, в письме подробно изложены финансовые требования от лица глав правительств трех стран, принявших наибольшее количество людей из Украины после февраля 2022 года.

"Возможности наших стран перегружены. Бремя приема беженцев распределяется несправедливо", - приводит агентство dpa выдержку из оказавшегося у него в распоряжении письма трех политиков. В своем заявлении в Брюсселе Шольц также подчеркнул, что если другие страны будут принимать меньше беженцев, то тем немногим странам, которые продолжают их принимать, придется оказывать "особую финансовую поддержку", пишет dpa.

Шольц призвал к консолидации государства ЕС и неевропейские страны "большой семерки"

В то же время Шольц подчеркнул важность совместного выделения Украине странами ЕС и государствами "большой семерки" - США, Канадой, Японией и Великобританией - 50 миллиардов долларов, в частности, за счет средств, полученных на проценты от замороженных российских активов. По словам канцлера, в первую очередь на эту сумму необходимо закупить необходимое Украине оружие для ее оборонительных действий, а затем - вложить в восстановление инфраструктуры разрушенной агрессивной войной РФ страны.

Он отметил также важность подписания соглашения о безопасности между Евросоюзой и Украиной в лице лично присутствующего на саммите украинского президента Владимир Зеленского. По мнению канцлера подписанный документ "также является знаком солидарности в трудные времена".

Немецкая оппозиция констатирует большие расходы на украинских беженцев

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии заметно активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Так, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) подверг резкой критике тот факт, что за счет денег немецких налогоплательщиков слишком много украинских беженцев в Германии получают социальную помощь. "Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", - указал он. Идеи оппозиционера вызвали острую критику со стороны представителей правительственной коалиции - социал-демократов и "зеленых".

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают 1,17 млн беженцев из Украины, из них - около 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Елена

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

Они покинули свои дома, спасаясь от войны, не зная, где именно им удастся найти временное пристанище. DW поговорила с несколькими женщинами, уехавшими из Украины после 24 февраля и теперь живущими в Германии.
Общество6 мая 2022 г.20 фото
Polens aktueller Justizminister Adam Bodnar

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Власти Польши крайне неохотно предоставляют убежище мигрантам из третьих стран. Они отмечают, что уже приняли более миллиона украинских беженцев. Кроме того, Польша обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для создания кризиса на границе. Новая миграционная политика Варшава стала одной из тем программы Conflict Zone, гостем которой стал польский генпрокурор и министр юстиции Адам Боднар.
Политика25 июня 2024 г.26:01 мин.
Президент Швейцарии Виола Амхерд, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Швейцарии

Фон дер Ляйен: Заморозка войны в Украине приведет к новым агрессивным войнам

Фон дер Ляйен: Заморозка войны в Украине приведет к новым агрессивным войнам

Заморозка войны в Украине привела бы в будущем к новым агрессивным войнам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Швейцарии. Она призвала к справедливому миру в интересах международной безопасности.
Политика16 июня 2024 г.
Показать еще