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Олаф Шольц (1 мая, Ying Tang/NurPhoto/IMAGO)Фото: Ying Tang/NurPhoto/IMAGO
КонфликтыУкраина

Шольц: Оружие ФРГ не должно применяться для обстрелов РФ

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 мая.

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На 433-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 2 мая (время московское).

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался за получение украинцами гражданства РФ на оккупированных территориях, если это поможет избежать репрессий. Накануне с такой же рекомендацией выступил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец, однако позднее вице-премьер Ирина Верещук призвала не брать российские паспорта. Подоляк написал в Twitter, что в словах обоих этих представителей украинского государства нет противоречия: "Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей похвалы. Но никому не выгодно увеличение количества украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое - пассивно, под жестким принуждением".

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Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрелов российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По данным агентства Reuters, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), он подчеркнул, что такие же требования озвучивали и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. По словам Шольца, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

Хроника событий 1 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 мая 00.00 - 13.59 >>>

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