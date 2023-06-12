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Шольц: Путин должен немедленно прекратить войну в Украине

Екатерина Венкина
32 мин. назад

По словам канцлера ФРГ, президент РФ "должен наконец осознать, что его план провалился". Шольц встретился с Макроном и Дудой в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

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Шольц, Дуда, Макрон
Шольц, Дуда, МакронФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин "должен наконец осознать, что его план провалился, и немедленно прекратить войну в Украине". Такое требование канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) озвучил в понедельник, 12 июня, на встрече с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в Париже в формате "Веймарского треугольника".

Пришло время, чтобы российский лидер закончил войну на фоне "сотен тысяч погибших, миллионов раненых и еще большего числа беженцев", чтобы он "вывел войска и наконец был готов говорить о справедливом мире", подчеркнул глава германского кабмина.

Встреча в Париже стала "сигналом того, насколько тесно и с каким доверием Франция, Польша и Германия работают вместе в Европе", указал Шольц. По его словам, Берлин, Париж и Варшава стоят на стороне Украины и готовы поддерживать Киев политически, гуманитарно, финансово, а также оружием. "Мы будем делать это столько, сколько будет необходимо. Мы втроем независимо друг от друга заверили в этом Украину и украинского президента (Владимира - Ред. Зеленского", - добавил канцлер ФРГ.

Единство, с которым свои усилия координируют государства "Веймарского треугольника", а также ЕС и партнеры по НАТО, "является нашей силой", подчеркнул глава кабмина Германии. Президент Путин не рассчитывал, что столкнется с подобным единством Запада, когда принимал решение о фатальном нападении на Украину, отметил Шольц, добавив, что политикам удастся создать "еще более единую, еще более сильную и еще более суверенную Европу".

Дуда: Российский империализм должен быть уничтожен

Президенты Польши и Франции, а также канцлер ФРГ в Париже
Президенты Польши и Франции, а также канцлер ФРГ в Париже Фото: Sarah Meyssonnier/AP/picture alliance

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь выразил уверенность, что для безопасности Европы очень важно, чтобы "российский империализм был уничтожен". Польский лидер напомнил о состоявшемся у него разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого тот проинформировал его о ситуации на фронте. Дуда также подчеркнул важность вытеснения ВС РФ со всех оккупированных украинских земель, постоянной гуманитарной поддержки Киева и работы "авиационной коалиции".

Дуда указал, что главной задачей является достижение мира в Европе - не временного прекращения огня, но устойчивых мирных договоренностей. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Польский лидер добавил, что необходимо усиление присутствия альянса на восточном фланге - как в плане количества солдат, так и в плане усиления стратегической инфраструктуры. Расходы на оборону во всех странах НАТО должны составлять минимум 2% от их валового внутреннего продукта, констатировал он.

Глава польского государства также сообщил, что в его планах - обсуждение с Макроном и Шольцем результатов встречи "Бухарестской девятки" 6 июня в Братиславе. По его словам, в Словакии речь шла о том, что НАТО может и должна предложить Украине. Дуда также отметил, что хотел затронуть проблему размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Повышение статуса комиссии НАТО - Украина

Французский лидер Эмманюэль Макрон констатировал, что политики планируют поговорить о "поддержке Украины со стороны НАТО", - чтобы открыть для Киева все перспективы, "на которые он имеет право". Глава французского государства выразил надежду, что предстоящий саммит позволит разработать четкое видение будущего коллективной безопасности.

Как напомнило агентство dpa, на стадии обсуждения находится вопрос о повышении статуса комиссии НАТО - Украина до Совета НАТО - Украина. По словам Макрона, такой совместный консультативный форум стал бы важным шагом к обсуждению с Украиной ключевых вопросов безопасности на равных, указало агентство.

Макрон отметил, что украинское контрнаступление началось несколько дней назад и будет продолжаться несколько месяцев. Франция недавно активизировала поставки оружия и боеприпасов Киеву и продолжит их. "Идет контрнаступление. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем начать этап переговоров на хороших условиях", - сказал Эмманюэль Макрон. По его словам, российская агрессивная война уже стала стратегическим и геополитическим провалом Москвы.

Формат "Веймарского треугольника"

"Веймарский треугольник" ("Комитет развития германо-французско-польского сотрудничества") - консультативный форум представителей правительств Германии, Польши и Франции. Он был основан в 1991 году по инициативе министров иностранных дел трех государств. Основная задача формата - координация внешней политики его членов и стимулирование общеевропейской интеграции.

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