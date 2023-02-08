  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на трибуне в германском бундестаге
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: John MacDougall/AFP/Getty Images
ПолитикаГермания

Шольц: ЕС ужесточит санкции против РФ в годовщину вторжения

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Германия и Европа будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ в бундестаге накануне чрезвычайного саммита ЕС.

https://p.dw.com/p/4NEC8

Европейский Союз вновь ужесточит санкции против России, продолжающей военные действия в Украине. Президент РФ Владимир Путин не добьется своих целей ни на поле боя, ни с помощью продиктованного мирного соглашения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в среду, 8 февраля, с правительственным заявлением в бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита ЕС. Евросоюз в годовщину военного вторжения РФ в Украину введет против России новые штрафные меры, сказал Шольц.

Он пообещал, что ЕС будет поддерживать Украину "столь долго, сколько это будет необходимо". Канцлер отметил, что Германия является одной из стран, оказывающих Киеву наибольшую финансовую поддержку. "В поставках оружия и боеприпасов мы тоже далеко впереди всех в континентальной Европе", - добавил он.

Одновременно Шольц назвал сплоченность высшим благом западных государств и раскритиковал "публичные торги под девизом: боевые танки, подводные лодки, самолеты - кто потребует еще больше". По его словам, от таких дискуссий и разногласий выигрывает только российский президент и его пропаганда.

Шольц: НАТО не должна стать одной из сторон конфликта

Кроме того, немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на всю предоставляемую Украине помощь НАТО не должна стать одной из сторон в военном конфликте с Россией. Он также пообещал и далее тесно координировать с партнерами поставки оружия Киеву.

Шольц напомнил об обещании, которое он дал Украине на саммите ЕС в июне 2022 года, о поддержке на пути к европейской интеграции. На предстоящем чрезвычайном саммите страны Евросоюза намерены подтвердить свою приверженность европейскому пути Украины, подчеркнул глава правительства ФРГ. Украина относится к Европе, и ее будущее - в составе Европейского Союза, добавил канцлер Германии.

Чрезвычайный саммит Евросоюза пройдет 8 и 9 февраля в Брюсселе. Одной из главных тем станет война РФ против Украины.

Смотрите также:   

Путин грозит немцам, а что Шольц?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новая политика ФРГ в отношении РФ: что значит кардинальный разворот Шольца? DW Новости (26.01.2023)

Новая политика ФРГ в отношении РФ: что значит кардинальный разворот Шольца? DW Новости (26.01.2023)

Многие эксперты в ФРГ заговорили о смене курса немецкого правительства. И речь идет не только об изменении подхода Германии относительно поставок вооружений, но и кардинальном развороте по отношению к диалогу с РФ.
26 января 2023 г.34:39 мин.
external

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Польша пригрозила Германии сформировать международную коалицию стран, которая поставит танки Украине. Варшава готова передать танки Leopard Киеву без разрешения Берлина.
Политика22 января 2023 г.04:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на трибуне в германском бундестаге

Шольц: ЕС ужесточит санкции против РФ в годовщину вторжения

Политика9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Leopard 1 на полигоне в Мунстере, 1995 год.

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Конфликты11 ч. назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин, 2014 год

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Религия20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Политика21 ч. назад59:53 мин.
Карикатура - карикатурный правитель КНДР Ким Чен Ын сидит на плечах северокорейкого хакера и подгоняет его: "Хакни! Хакни их всех!"

Хакеры Кима, или Как Северная Корея деньги на ракеты находит

Хакеры Кима, или Как Северная Корея деньги на ракеты находит

Преступность23 ч. назад
Женщина на обломках рухнувшего во время землетрясения дома

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Катастрофы1 ч. назад
Обручальное кольцо на фоне разорванной свадебной фотографии

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

Общество9 ч. назад
На главную страницу