Социолог: Белорусы негативно оценили поддержку Лукашенко Кремлем

Общенациональный репрезентативный опрос жителей Беларуси, который 5-8 ноября провела Белорусская аналитическая мастерская (BAW, Варшава) свидетельствует, что осенью 2020 года число сторонников союза с Россией среди белорусов заметно снизилось. Если в сентябре на вопрос "На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси - в Европейском Союзе или в союзе с Россией?" вариант "с Россией" выбирали 51,6%, то в ноябре - 40%. Одновременно BAW зафиксировала рост симпатий в отношение союза с ЕС за тот же период - с 26,7% до 33%.

В опросе, который проводился с помощью системы случайного обзвона мобильных номеров респондентов Random Digital Dialling (RDD), приняли участие 1008 респондентов. Ошибка репрезентативности - 3,2%. Руководитель BAW, доктор социологии Андрей Вардомацкий в интервью DW сказал, что его социологический центр задает этот вопрос в неизменной формулировке уже 20 лет.

Динамика геополитических ориентиров белорусов расходится с вектором госпропаганды

Андрей Вардомацкий объясняет выявленное снижение пророссийских ориентаций реакцией участников протеста против результатов президентских выборов, которые не прекращаются в Беларуси с 9 августа, на то, что Кремль в этом конфликте поддержал Александра Лукашенко, а не тех, кто добивается его ухода. Сначала, говорит он, геополитика не играла роли для протестующих. Речь идет не только о непосредственных участниках акций протеста, но вообще о тех, кого называют "сторонниками перемен" (даже если они и не выходят на демонстрации).

Андрей Вардоматский

Вардомацкий напомнил, что в 2019 году социологи уже фиксировали падение пророссийских настроений в РБ, вызванное в тот раз тональностью освещения в белорусских медиа споров между Минском и Москвой ("наш ближайший союзник не идет на экономические преференции нам", углубление белорусско-российской интеграции несет угроза суверенитету Беларуси).

На выборах 2020 году белорусская государственная пропаганда, по выражению социолога, показывала альтернативных кандидатов в президенты как "руку Москвы", сообщалось о задержании российских боевиков, направленных для дестабилизации предвыборной ситуации в Беларуси. Тем не менее, по словам Вардомацкого, этот негативный для России месседж не был всерьез воспринят жителями Беларуси и "летом был отмечен рост пророссийских ориентаций" (по данным июльского опроса BAW, 39,1% респондентов были за союз с Россией, 23,2% - с ЕС).

Во время первой волны пандемии коронавируса, продолжает руководитель BAW, белорусы увидели, что руководство страны отреагировало на проблему не так, как весь мир, а вот Россия, напротив, оказалась в мировом тренде. Уровень доверия к информации, поступающей от белорусских властей по поводу пандемии, был чрезвычайно низок. А антироссийская риторика госСМИ в ходе избирательной кампании, сработала на рост симпатий к России.

Однако после 9 августа Россия признала результаты выборов в Беларуси, Кремль однозначно поддержал Лукашенко, а белорусская пропаганда стала пророссийской. "Это было воспринято отрицательно людьми, которые выступают за перемены в Беларуси, а они сейчас являются большинством белорусского общества", - комментирует динамику Вардомацкий.

Что движет протестующими в Беларуси

"На вопрос "Что вас возмутило? Почему вы вышли протестовать?" люди в качестве ответа указывали широкий круг причин, среди которых основными являются реакция на COVID-19, недостаточно информации по COVID-19, далее называли реакцию на фальсификации, ухудшение экономического самоощущения нации, а потом фальсификацию результатов выборов в восприятии людей", - описывает мотивы протестующих профессор Вардомацкий.

И подчеркивает: "Главная причина (протестов. - Ред.) - это насилие, брутальность действий силовиков. Если взвешивать эти причины по значимости и мотивационной силе, то именно насилие послужило точкой взрыва".

Социолог утверждает, что геополитического нарратива в мотивации протестующих изначально не было, "но потом общественное мнение с некоторым опозданием, как это обычно бывает, отреагировало на слова Путина о поддержке Лукашенко, и это сработало на понижение поддержки союза с Россией".

Что будет дальше с геополитическими ориентациями белорусов

Андрей Вардомацкий отмечает, что только эмпирические исследования покажут, станет ли снижение пророссийских ориентаций в белорусском обществе трендом. На конечный результат тут влияет стимулирование общественного мнения: "Если стимул сохраняется, то флуктуация повторяется - и она становится трендом".

По словам руководителя BAW, сейчас Кремль меняет риторику при оценке происходящего в Беларуси. Кроме того, считает социолог, наложенные на режим Лукашенко западные санкции вызовут как симпатию части белорусского населения, так и негатив тех, чьи доходы от этого пострадают. "Я не берусь сказать, какая реакция будет в сумме, как это в итоге повлияет на отношение белорусов к ЕС и к России", - резюмировал Вардомацкий.

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