Белорусский "Марш соседей": новая тактика митингующих запутала силовиков

В Минске и ряде других городов Беларуси в воскресенье, 29 ноября, прошли протестные акции под общим названием "Марш соседей". Проводились они на этот раз в новом формате: координация осуществлялась в районных онлайн-чатах, а жителям предлагалось выходить во дворы, на площади, к местным магазинам и торговым центрам. В ряде мест митингующим рекомендовали собраться в колонны и "прогуляться" по районам, избегая при этом центра и крупных проспектов, чтобы минимизировать число задержаний.

По оценкам журналистов, на улицы белорусской столицы вышли в общей сложности несколько десятков тысяч человек. Газета "Наша нива" насчитала порядка 60 отдельных акций. Наиболее многочисленными из них оказались протестные мероприятия в микрорайоне Домбровка, на улицах Жиновича и Матусевича, в Уручье, на Партизанском проспекте, в Каменной горке. Силовики разгоняли митингующих, однако через некоторое время те собирались снова - уже в других местах.

"Не знают, кого хватать"

Одна из участниц акции в Минске - Ольга Токарчук - сравнила происходившее в городе с игрой в казаки-разбойники. "Разбойники в бусиках (автозаках - Ред.) бегают за нами", - рассказала она. "На самом деле… очень много людей вышло… (Силовики. - Ред.) не знают, куда ехать и где кого хватать, задерживать", - пояснила Токарчук в интервью изданию "Дождь" , добавив, что местные жители хорошо ориентируются в своих районах и знают, где можно найти укрытие.

Так, в Уручье правоохранители сначала пресекли шествие нескольких сотен демонстрантов, а затем начали прочесывать отдельные кварталы. "Силовики ходят по дворам, ищут людей, которые участвовали в акции", - рассказал один из очевидцев. В Домбровке около 1200 жителей прошли шествием по улице Иосифа Жиновича. При этом они скандировали в адрес Александра Лукашенко: "Уходи, крыса!"

Митингующий показывает знак "победы"

По данным "Нашей нивы", в жилом квартале Зеленый Бор в поселке Лесной под Минском правоохранители "распылили в лица протестующих газ и стреляли". Как отметили очевидцы, митингующие не разбежались даже после этого. Издание также сообщило о применении светошумовых боеприпасов в Лесном и в Уручье. В МВД Беларуси задействование спецсредств, однако, официально не подтвердили.

"Не простим!"

Митингующие по традиции брали с собой бело-красные флаги с названиями своих районов и плакаты с креативными лозунгами, однако особое внимание журналистов привлекла одна надпись. Как передал портал Tut.by, на одной из построек на территории земельного участка под Минском, который принадлежит, предположительно, семье председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, появились нанесенные белой краской слова: "Не простим!". Euroradio, в свою очередь, напомнило, что человек, похожий на Баскова, был замечен во дворике так назваемой "площади Перемен" вечером 11 ноября - когда неизвестные избили и силой увезли Романа Бондаренко. Сам Басков в ответ на запрос журналистов от комментариев, впрочем, отказался.

Протестующая с бело-красно-белым флагом в Минске

Правозащитники: наименьшее число задержанных с конца августа

Число задержаний 29 ноября - по всей видимости, вследствие новой тактики - в сравнении с показателями на предыдущих акциях - пошло на спад. По данным правозащитного центра "Весна", на 20.30 мск оно достигало 326 в Минске и других городах Беларуси. Между тем представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила о порядка 250 задержанных в белорусской столице.

При этом на 17.00 мск количество задержаний, по подсчетам правозащитников, в целом по стране (127) оказалось наименьшим - с воскресной акции 30 августа (170).

Акции по всей Беларуси

Митингующие 29 ноября вышли на улицы не только в столице, но и в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Дзержинске, Жодино, Ляховичах, Могилеве, а также в других городах страны. Среди задержанных в столице и в Жодино, в частности, оказались член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Крук, кандидат сельскохозяйственных наук 75-летняя Ираида Миско, а также актриса, исполнившая одну из основных ролей в фильме "Купала", Елена Гиренок.

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