Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Литве

После подсчета почти 70 процентов бюллетеней в первом туре выборов Социал-демократическая партия Литвы набрала более 22 процентов голосов избирателей. Явка избирателей составила 52% - выше, чем на предыдущих выборах.

В Литве в воскресенье, 13 октября, состоялся первый тур выборов нового парламента. По результатам обработки почти 70 процентов голосов в избирательных округах балтийской страны-участницы НАТО лидирует Социал-демократическая партия с результатом более 22 процентов, сообщила избирательная комиссия в Вильнюсе. Промежуточные результаты парламентских выборов публикует также местный портал Delfi .

Консервативный "Союз Отечества" действующего премьер-министра страны Ингриды Шимоните занимает только третье место с чуть более чем 14 процентами. На втором месте с почти 17 процентами голосов избирателей расположилась популистская партия "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, которая известна своей откровенной антисемитской риторикой. Впервые в истории выборов в Литве такая партия может стать одной из главных сил в парламенте.

По данным Delfi, четвертое место на данный момент удерживает союз демократов "Во имя Литвы" с 9,5 процентами избирательской поддержки, на пятом - Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) с почти 8 процентами голосов. Необходимый 5-процентный рубеж также преодолело Движение либералов, набравшее более 6,5 процентов на проходящих выборах.

На выборах в Сейм Литвы в голосовании приняло участие 52,06 процентов избирателей - этот показатель активности приблизительно на 5 процентов выше, чем был зафиксирован на предыдущих выборах.

Произойдет ли смена правительства?

По мере подсчета голосов в оставшихся округах расстановка сил может несколько измениться, пишет агентство dpa, уточняя, что имеющиеся на данный момент результаты целиком подтвердили предвыборные опросы, которые указывали на возможную смену правительства в Литве. Такая смена приведет в первую очередь к внутренним и социально-политическим изменениям, говорится в сообщении агентства.

Воскресное голосование было первым из двух туров: в первом из них избиратели определят 70 мест в парламенте на основе пропорционального представительства. Через две недели они будут голосовать за 71 прямой мандат в парламенте литовского Сейма. За депутатские мандаты на выборах 2024 года борются 14 партий и одна коалиция.

Благодаря своему расположению на восточном фланге НАТО Литва особенно уязвима в геополитическом противостоянии с Россией и рассматривает агрессивную войну РФ против Украины как прямую угрозу собственной безопасности, пишет dpa. Именно с этой целью Германия приняла ранее решение о размещении в Литве на постоянной основе боеспособной бригады бундесвера численностью порядка 5000 солдат.