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В Литве проходит решающий тур выборов президента

Сергей Ромашенко
26 мая 2024 г.

Основными темами предвыборной гонки в Литве была война в Украине и вопросы безопасности. Во втором туре за пост президента борются действующий лидер Науседа и премьер-министр Литвы Шимоните.

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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните
Гитанас Науседа и Ингрида ШимонитеФото: Yauhen Yerchak/SOPA Images/picture alliance | Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй, решающий тур президентских выборов. За высший государственный пост соперничают действующий глава государства Гитанас Науседа - беспартийный, пользующийся поддержкой социал-демократов, и премьер-министр страны Ингрида Шимоните, баллотирующаяся от правящей правоцентристской коалиции.

Фаворитом является 60-летний экономист Науседа, одержавший в первом туре две недели тому назад убедительную победу (44 процента голосов), но не сумевший получить абсолютного большинства. 49-летнюю Шимоните тогда поддержали 20 процентов избирателей.

Украина - главная тема предвыборной кампании

Главными темами президентской гонки в Литве была вооруженная агрессия России против Украины, ее последствия для национальной безопасности Литвы, а также социально-политические вопросы. Гитанас Науседа сделал себе имя как решительный сторонник Украины, ведущей оборонительную войну против России.

В Литве президент выполняет преимущественно представительские функции, но, в отличие от Германии, имеет широкие компетенции в сфере внешней и оборонной политики.

Литва в ближайшие годы будет находиться в центре крупной военной миссии германского бундесвера. В ответ на изменившуюся ситуацию в Европе в сфере безопасности и агрессивное поведение России правительство ФРГ пообещало разместить на территории Литвы на постоянной основе боеготовую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих.

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