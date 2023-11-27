Шторм в Румынии и Болгарии: обесточены сотни городов и сел

В результате сильнейших снегопадов в Черноморском регионе погибли несколько человек, остались без электричества сотни населенных пунктов, прервано дорожное движение.

В результате сильнейших снегопадов и снежных бурь на востоке Румынии и в Молдове обесточены сотни населенных пунктов, перекрыто движение на некоторых национальных автотрассах. В Молдове в воскресенье, 26 ноября, непогода привела к гибели 40-летнего мужчины, автомобиль которого вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщила национальная полиция страны. В заявлении полиции призывается воздержаться от поездок "без острой необходимости".

В Румынии власти повысили уровень метеорологической угрозы в восточных регионах Констанца, Тулча, Галац и Брэила до красного. Министр энергетики Себастьян Бурдужа сообщил AP, что отключения электроэнергии были зафиксированы 26 ноября в более чем 400 населенных пунктах страны. Кроме того, приостановили работу порт Констанца и другие черноморские порты Румынии.

В Болгарии есть погибшие

Между тем в Болгарии сильный снежный шторм привел к обильным снегопадам, в результате чего было объявлено чрезвычайное положение на большей части страны. По словам премьер-министра Николая Денкова, более 1000 населенных пунктов - в основном на северо-востоке страны - 26 ноября остались без электроснабжения. В результате сильного ветра перекрыты дороги, резко возросло количество ДТП, повалены деревья и обрушены линии электропередачи, отметил Денков.

За последние сутки в Болгарии во время снежной бури погибли в ДТП два человека, ранены 36, передает AP. Еще один человек погиб в Казанлыке. Бездомный мужчина найден мертвым возле мусорных баков, указал телеканал "Нова". В Софии также было нарушено электроснабжение в результате поврежденных линий электропередачи, пишут болгарские СМИ. В результате непогоды прервано железнодорожное сообщение между Варной и Софией. В аэропорту Варны отменены многие международные рейсы.

В тот же день около 500 тысяч человек остались без электричества в аннексированном Крыму из-за мощного шторма, бушующего в Черном море. По данным советника назначенного РФ "главы" Крыма Олега Крючкова, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова. По информации мониторинговой системы Poseidon, волны у южного и юго-восточного побережья Крыма достигают 8-9 метров.

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