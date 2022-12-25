В результате зимней бури в США погибли более 20 человек

Большинство смертей связаны с ДТП, произошедшими на оледеневших или заснеженных дорогах. В Мичигане 82-летнюю женщину обнаружили в снегу рядом с домом престарелых.

В результате зимней бури, обрушившейся на США, по последним данным, погибли 23 человека. По сведениям телеканала NBC, к вечеру субботы, 24 декабря, люди погибли в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Большинство смертей связаны с ДТП, произошедшими на оледеневших или заснеженных дорогах. В Мичигане скончалась 82-летняя, которую обнаружили в снегу рядом с домом престарелых. Женщину доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось.

Чрезвычайное положение в ряде штатов

Без света временно оставались свыше 1,6 миллиона домохозяйств, большинство - на восточном побережье США. Многие американские штаты объявили чрезвычайное положение. По данным сайта FlightAware, 23 декабря было отменено почти 6000 авиарейсов, 24 декабря - порядка 3000.

Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду "исторической". Температура местами опускалась до минус 48 градусов по Цельсию.

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