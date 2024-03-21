Шмыгаль: В мобилизации 500 тысяч украинцев нет необходимости

В мобилизации 500 тысяч украинцев для отражения российской агрессии нет необходимости, "учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступающее вооружение". Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg, обнародованном в среду, 20 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Ранее британская газета Financial Times написала, что на военную службу в Украине могут быть призваны до полумиллиона человек. Как сообщили изданию в украинском Минобороны, большая часть призывников должна будет заменить 330 тысяч военнослужащих, ныне находящихся на поле боя. Оставшиеся призывники заменят погибших и будут использованы для других военных задач в зависимости от обстановки на фронтах, следует из публикации FT.

Всеобщая мобилизация продолжается в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас Верховная рада работает над законопроектом об изменении правил призыва в рамках мобилизации. Ожидается, что этот законопроект будет рассмотрен Радой во втором чтении 31 марта.

Первое чтение состоялось 7 февраля. Тогда украинским законодателям было предложено более 4 тысяч поправок. В частности, резкую критику политиков вызвало предложение снизить возраст мобилизованных с 27 до 25 лет.

Ожидание новых вооружений

Наблюдатели неоднократно отмечали, что трудности, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают на фронте, связаны, кроме прочего, с численной нехваткой военнослужащих. Между тем Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg вынес на первый план необходимость в новых вооружениях. "Мы продолжим сражаться, если получим поддержку от наших партнеров в плане артиллерийских боеприпасов, ракет большой и средней дальности", - заявил украинский премьер.

Он добавил, что Киев поддерживает "активный диалог" с представителями обеих партий в Конгрессе США по поводу одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи Украине на 60 млрд долларов. По словам Шмыгаля, он ожидает положительных новостей на этот счет "в этом месяце, максимум в следующем месяце".

Глава украинского правительства поблагодарил ЕС и союзников из "Группы семи" за предоставление в этом году финансовой помощи, в которой крайне нуждается Украина и которая позволила ее бюджету "выжить в первом полугодии". Во втором полугодии Киев рассчитывает на пакет помощи от США, отметил Шмыгаль.

Зеленский о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что "главком и Генштаб" предлагали мобилизовать в ВСУ дополнительно 450-500 тысяч человек, но для этого должен быть подготовлен комплексный план. Между тем тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря 2023 года подчеркнул в эфире национального телемарафона, что военное командование Украины не подавало запроса на конкретное число мобилизованных.

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