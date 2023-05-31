СМИ: Путин был в Ново-Огареве во время атаки дронов 30 мая

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

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Об обстреле Кореневского района Курской области РФ заявил в своем Telegram глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль госграницы.

СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов на Москву и Подмосковье

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Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Алексей Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

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