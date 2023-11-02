СМИ: От чиновников РФ требуют отчетов о вербовке на войну

По данным "Важных историй", в России к вербовке на войну в Украине привлечены региональные органы власти. Приоритетными категориями для вербовки названы осужденные, должники, мигранты и другие уязвимые группы.

Аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) требует от региональных властей заниматься вербовкой на военные контракты мигрантов, банкротов, должников, безработных и представителей других уязвимых социальных групп. При этом региональные чиновники должны еженедельно отчитываться о результатах этой работы, сообщило в четверг, 2 ноября, издание"Важные истории" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы - письмо с соответствующим поручением и специальная форма с 22 категориями населения, представители которых должны отправляться на войну в первую очередь.

В письме, датированном 3 октября 2023 года, указывалось, что полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев распорядился "обеспечить еженедельное информирование о работе органов власти по привлечению граждан к заключению контрактов с ВС РФ по установленной форме". В приложенную к письму таблицу чиновники должны вносить число людей, с которыми провели консультации о заключении контракта, и число согласившихся поехать на войну против Украины по каждому району, округу и городу. Кроме того, в таблице должен быть указан план вербовки и данные о том, на сколько процентов этот план был выполнен, отмечается далее.

Среди категорий граждан, подлежащих вербовке, - находящиеся в запасе россияне, в том числе демобилизованные в 2022 и 2023 годах, проходящие срочную службу и подлежащие призыву на срочную службу, а также люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых осуществляется предварительное расследование. Кроме того, предлагается вербовать осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, банкротов и имеющих существенную задолженность, безработных, иностранцев, подавших заявление на гражданство либо подлежащих выдворению или депортации.

Правозащитник о нехватке желающих воевать

По мнению главы общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, вербовка представителей уязвимых слоев населения может быть связана с тем, что министерство обороны испытывает недостаток желающих пойти на войну. "Поэтому дано жесткое задание исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев: мигрантов, должников. То есть тех, кого можно каким-то образом прищучить", - считает Кривенко.

По его словам, хотя подписание контракта считается добровольным, "можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой". В частности, правозащитник указал на возможности оказать давление на желающих получить российское гражданство, вызванные недостатками миграционного законодательства.

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