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СМИ о взрыве у ТЦК в Днепре: Украина видит российский след

Анатолий Арни
15 декабря 2024 г.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва у здания ТЦК в Днепре. Происшествие считают терактом.

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Сотрудник Службы безопасности Украины (иллюстративное фото)
Сотрудник Службы безопасности Украины (иллюстративное фото)Фото: Sergei Chuzavkov/AFP/Getty Images

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва у здания Территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепре, произошедшего в субботу, 14 декабря. О задержании местного жителя в связи с происшествием сообщила в своем официальном Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным силовиков, ранее судимый 37-летний мужчина установил самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК на пересечении улиц Леси Украинки и Степана Бандеры и затем подорвал его. В результате взрыва погиб военнослужащий, также есть раненые, среди которых - двое полицейских.

По месту жительства задержанного продолжаются обыски, а в отношении его решается вопрос о мере пресечения, сообщает СБУ. Согласно заявлению ведомства, мужчине намерены объявить подозрение по статье 258 УК Украины ("Террористический акт"). Обвиняемым по ней грозит пожизненное заключение.

Несмотря на то, что СБУ опубликовала отретушированные фото с задержанным, в ряде украинских СМИ появились фотографии, на которых лицо мужчины не скрыто. По данным источника "Украинской правды", задержанным оказался некто Рубен В. Следствие считает, что злоумышленник действовал по указанию российских спецслужб, пишет "УП".

В Украине уже был случай задержания мужчины, готовившего атаки на ТЦК

В начале июня 2024 года в Запорожской области СБУ задержала мужчину, который, по версии следствия, собирался заложить взрывные устройства в автомобили сотрудников местных ТЦК. Ему объявили подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. За это в Украине также грозит пожизненное заключение.

Следствие тогда также привело данные о том, что мужчина действовал по указанию куратора из ФСБ. По данным правоохранителей, в поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за дочери, которая проживает в РФ.

При этом в последнее время - в частности, на фоне весеннего обновления закона о мобилизации, объявленной в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, - сообщается и о других случаях нападений на сотрудников местных ТЦК, основной задачей которых является организация мобилизационных мероприятий. Такие атаки происходят, в том числе и с использованием взрывчатых средств. Так, в конце мая неизвестный бросил гранату во двор частного дома сотрудника ТЦК в Звенигородске Черкасской области. Однако дело в этом случае было открыто по статье о хулиганстве.

В России атаки на военкоматы связывают с указаниями из Украины

В России с начала войны против Украины также наблюдается большое число атак на военкоматы и административные здания. Особенно эти случаи участились после объявления в стране так называемой "частичной" мобилизации. Зачастую это были попытки поджога строений, совершаемые в ночное время, когда в зданиях не было людей.

Уголовные дела в связи с этими инцидентами нередко заводились по статье о теракте. При этом некоторые из задержанных открыто осуждали войну РФ против Украины и объясняли свои действия именно такой мотивацией.

Позднее в РФ стали наблюдаться случаи поджогов военкоматов, в которых задержанные объясняли свои действия требованиями телефонных мошенников. Российские власти в связи с этим заявляли, что такие провокации организованы спецслужбами Украины.

 

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