СМИ: Вопреки санкциям в РФ ввезли миллиарды долларов и евро

Долларовые и евро купюры ввозились в РФ, в частности, из ОАЭ и Турции, сообщило Reuters со ссылкой на таможенные декларации.

Несмотря на санкции США и ЕС - в Россию продолжают поступать миллиарды долларов и евро наличными. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство Reuters.

Так, по его данным, около 2,3 млрд долларов в валюте США и ЕС были ввезены в РФ в виде наличных с марта 2022 года, после начала войны РФ в Украине. Агентство получило доступ к таможенным данным с марта 2022 года по декабрь 2023 года.

Купюры ввозились из таких стран, как ОАЭ и Турция - они не ввели ограничений на экспорт валюты в РФ. Страна происхождения банкнот более чем в половине всех случаев не указана.

В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции, и ввело санкции против ряда компаний из третьих стран, напомнило Reuters.

Резкий рост импорта наличных перед войной

Документы свидетельствуют о резком росте импорта наличных незадолго до вторжения РФ в Украину, отмечает агентство. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 млрд долларов в долларовых и евро банкнотах - в то время как за предыдущие четыре месяца было ввезено всего 17 млн долларов.

Даниель Пикард из американской юридической фирмы Buchanan Ingersoll & Rooney предположил, что резкий рост говорит о стремлении ряда россиян застраховать себя от ожидавшихся санкций Запада.

"Аэро-Трейд" - самый крупный декларант

Самым крупным декларантом таможенных операций с иностранной валютой стала компания "Аэро-Трейд", оказывающая весь спектр услуг рынка беспошлинной торговли в России в аэропортах и на борту самолетов, пишет Reuters. По его данным, она задекларировала 73 случая ввоза валюты на сумму 20 млн долларов или евро каждый, все - через московский аэропорт Домодедово.

С февраля 2022 года по конец 2023 года "Аэро-Трейд" задекларировала около 1,5 млрд долларов США в американских и европейских купюрах.

В таможенных декларациях источник получения купюр описан как результат обмена валют или выручка от торговли на борту самолета, отмечает агентство.

При этом в большинстве случаев "Аэро-Трейд" фигурировала только в качестве декларанта - организации, которая подавала таможенную документацию. Reuters не смогло установить клиентов компании, источник или пункт назначения наличных.

Учредитель "Аэро-Трейд" Артем Мартынюк сказал Reuters, что сомневается в подлинности таможенных документов. От дальнейших комментариев он отказался. В заявлении компания подчеркнула, что "Аэро-Трейд" не занимается поставками валюты в Россию".

Оплата банкам за продажу золота

Более четверти банкнот на сумму 2,27 млрд долларов была ввезена банками, в основном - в качестве оплаты за драгметаллы, следует из таможенных документов.

Так, российский "Витабанк" в 2022 и 2023 годах импортировал банкноты, полученные от турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk на сумму в 64,8 млн долларов. За тот же период "Витабанк" поставил турецкой компании золото и серебро на сумму в 59,5 млн долларов.

После санкций, введенных Минфином США против Мосбиржи в июне, импортеры в России переориентировались на расчеты с контрагентами в китайских юанях вместо долларов и евро, 0однако жаловались на сложности в работе с иностранными банками.

Ранее, 8 августа, Reuters сообщило, что осенью Россия и Китай могут перейти к бартерным схемам торговли впервые за почти 30 лет для ограничения использования банковских систем, контролируемых Соединенными Штатами.