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РФ и КНР могут перейти к бартеру впервые за 30 лет

Екатерина Венкина
8 августа 2024 г.

По данным Reuters, бартер между РФ и КНР, особенно в сельском хозяйстве, может стать альтернативой операциям через банки, за которыми пристально наблюдают США.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (16 мая 2024 года)Фото: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

Россия и Китай могут перейти к бартерным схемам торговли впервые за почти 30 лет для ограничения использования банковских систем, контролируемых Соединенными Штатами в рамках санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей.

РФ разрабатывает правила бартерной торговли, и российские источники, с которыми побеседовало агентство, исходят из того, что Китай делает то же самое.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае стороны обсуждали задержки с платежами через китайские банки. До поездки президента РФ госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз предупредил Пекин об угрозе вторичных санкций в отношении китайских компаний в случае поддержки ими оборонно-промышленного комплекса РФ.

По данным Reuters, в финансовой сфере Китай стал активнее задействовать региональные банки, за деятельностью которых Вашингтону труднее следить. Тем не менее ряд сложностей все равно остается.

В связи с этим обсуждается возможность торговли с Россией посредством экспорта продовольственных товаров. Как отмечает агентство, первые сельскохозяйственные сделки по такой модели могут быть заключены уже осенью.

Бартерные сделки между Москвой и Пекином были в порядке вещей до распада СССР

Пекин имеет опыт бартерных обменов. Так, в 2019 году Китай договорился, что за пальмовое масло из Малайзии стоимостью около 150 млн долларов (137 млн евро) предоставит властям в Куала-Лумпуре строительные услуги, продукцию из природных ресурсов, а также гражданское и оборонное оборудование.

В 2021 году Иран получил из КНР автозапчасти на сумму в 2 млн долларов (1,8 млн евро) в обмен на фисташки.

Бартерные сделки между Москвой и Пекином были в порядке вещей до распада Советского Союза и продолжались в 1990-е годы, после чего были приостановлены. К подобной практике возвращаются впервые за примерно 30 лет, отметили источники Reuters.

По информации газеты "Ведомости", китайские банки могут отказываться от операций с юанями при подозрении, что валюта была использована в сделках с российскими компаниями или физлицами.

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