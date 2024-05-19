Минобороны ФРГ запросило 3,8 млрд евро на поддержку Украины

Министерство обороны ФРГ объявило о потребности в дополнительных 3,8 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Выделенные правительством в этом году 7,1 млрд евро практически полностью распланированы, а на закупку новых партий оружия для Киева осталось всего 300 млн евро, указывает газета. Запрос на выделение дополнительных средств на поддержку Украины должен быть представлен на утверждение в парламенте в июне.

Как пишет издание, Министерство финансов ФРГ неофициально одобрило запрос Минобороны. "Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году", - приводит газета слова неназванного источника в Минфине.

Газета также сообщает, что в 2025 году Минобороны ФРГ может запросить у правительства рекордную сумму в размере 15 млрд евро для помощи Киеву.

Шольц: Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько необходимо"

По данным Минобороны ФРГ, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину до 2024 года Германия предоставила Киеву военную помощь на 6 млрд евро. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 13 мая заявил, что в 2024 году военная помощь Киеву от Берлина составит более 7 млрд евро, что является самым большим вкладом в Европе. После встречи с премьер-министрами Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии Шольц указал, что Германия и страны Северной Европы будут поддерживать Украину "столько, сколько необходимо".