ФРГ и страны Северной Европы подтвердили поддержку Украины

Германия и страны Северной Европы будут поддерживать Украину "столько, сколько необходимо", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи в Стокгольме с премьер-министрами Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии.

Германия и страны Северной Европы будут поддерживать Украину "столько, сколько необходимо". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после встречи с премьер-министрами Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, которая состоялась в Стокгольме в понедельник, 13 мая.

Шольц отметил, что Германия с начала полномасштабной агрессии РФ отправила или собирается отправить Украине оружия на 28 млн евро. В этом году военная помощь Киеву от Берлина составит более 7 млрд евро - это самый большой вклад в Европе, подчеркнул канцлер ФРГ. Он также напомнил, что Германия недавно передала Украине уже третью установку ПВО Patriot.

Главы правительств северных стран выразили солидарность с Олафом Шольцем. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна уже участвует в укреплении украинской ПВО, и намерена продолжить оказывать Киеву военную помощь. "Как и в каком объеме, будет объявлено позже", - добавил он. А премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Запад "не хочет видеть в Харькове новый Мариуполь" и потому должен сделать все возможное для помощи Украине.

Визит Шольца в Стокгольм продолжится 14 мая, когда он проведет двусторонние переговоры с Кристерссоном.

Хабек: Мы сделали недостаточно

Между тем, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) выразил мнение, что Германия пока сделала для поддержки Украины недостаточно. За последние два года из ФРГ поступила в Украину большая помощь, но о результатах нужно судить, исходя из реальной ситуации, сложившейся на фронте, сказал он, выступая 13 мая в Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

Вице-канцлер отметил нехватку у ВСУ боеприпасов и военной техники, указав, что Германия должна продолжить поставлять их из запасов бундесвера. Хабек также считает, что и другие страны могут делать больше для поддержки Украины.