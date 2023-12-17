СМИ: Более 900 военнослужащих РФ подали иски к госпиталям

По данным "Верстки", с начала полномасштабного вторжения в Украину более 900 военнослужащих пожаловались на решения медкомиссий в госпиталях, отказывавшихся выдать справки о ранениях и завышавших категории годности.

По информации издания "Верстка", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 900 военнослужащих РФ обратились с исками к госпиталям. Они жалуются на отказы медучреждений выдать справки о ранениях и завышение категорий годности с целью продолжения военной службы, пишет "Верстка" в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на статистику гарнизонных судов с марта 2022-го по декабрь 2023 года

"Одни военнослужащие не согласны с тем, что врачи оценили их травму как легкую и не выдали справку о ранении - без этого документа военные не могут получить денежную компенсацию от государства. Другие считают, что слишком больны, чтобы продолжать воевать", - поясняется в материале.

При этом из 866 исков к госпиталям, по которым уже были вынесены решения, удовлетворены лишь 35, отмечает издание. По его данным, массовая подача жалоб началась в августе 2022 года и еще более возросла после начала всеобщей мобилизации, а ее пик пришелся на середину 2023 года.

США: Россия потеряла убитыми и ранеными 315 тысяч человек

Власти РФ не раскрывают число погибших и раненых в ходе войны против Украины. В последний раз Минобороны РФ отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года, заявив о гибели почти 6 тысяч военнослужащих. Между тем, согласно рассекреченному в начале декабря докладу американской разведки, за время войны общие потери России в Украине убитыми и ранеными составили 315 тысяч военнослужащих.

Как подсчитали на основании этих данных аналитики Института изучения войны (ISW), за два прошедших месяца российская армия, пытаясь захватить Авдеевку в Донецкой области Украины, потеряла убитыми и ранеными около 13 тысяч солдат и офицеров, захватив при этом 11,1 квадратных километра территории. Тем самым потери РФ составили более 1000 человек на 1 кв. км.

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