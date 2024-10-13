СМИ: Байден приедет в Берлин 18 октября

Джо Байден 18 октября совершит свой визит в Германию, отложенный ранее из-за урагана в США. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Программа визита американского президента будет сокращена.

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, приедет в Берлин. Об этом 13 октября сообщили немецкое издание Bild и информагентство Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве. По их словам, планирование визита уже ведется на высоком уровне.

Первоначально американский президент собирался приехать в ФРГ на 10-12 октября. Планировалось, что он, в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана "Милтон". Встреча в формате "Рамштайн" из-за этого также была перенесена на неопределенное время.

Теперь программа визита Джо Байдена будет сокращена, пишут Bild и Reuters. Американский лидер встретится в Берлине с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Кроме того, по данным СМИ, Байден примет от Штайнмайера высшую награду ФРГ - Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" - за заслуги перед американско-немецкой дружбой.

Bild отмечает, что визит Джо Байдена в ФРГ будет "прощальным" - его каденция в Белом доме заканчивается в январе.

Байден и Шольц обсудили помощь Украине по телефону

10 октября канцлер ФРГ и президент США провели телефонный разговор. В нем они, в том числе, обсудили дальнейшую поддержку Киева. Байден отметил "сильную совместную работу" Германии и США "по приоритетным геополитическим вопросам, включая поддержку Украины, обороняющейся от российской агрессии".

На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Берлине с Шольцем и Штайнмайером. Канцлер ФРГ анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму в 1,4 млрд евро - по словам Олафа Шольца, в него войдут, в том числе, зенитные самоходки Gepard, танки, боевые дроны и артиллерийские снаряды.