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Шольц и Байден обсудили по телефону дальнейшую помощь Киеву

Александра Иванова
10 октября 2024 г.

Из-за урагана "Милтон" президент США отложил визит в Германию, где он должен был участвовать во встрече по Украине. Это решение встретило полное понимание Шольца, указывает пресс-служба правительства ФРГ.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден (фото из архива)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден (фото из архива)Фото: Elijah Nouvelage/UPI Photo via Newscom/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден провели вечером в четверг, 10 октября, телефонный разговор, сообщают пресс-службы федерального правительства ФРГ и Белого дома.

В немецком пресс-релизе отмечается, что Байден рассказал Шольцу о текущей ситуации в районах, наиболее пострадавших от урагана "Милтон". Именно в связи с приближающимся к побережью Флориды ураганом президент США ранее отменил запланированный визит в Германию, где он собирался принять участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".  В итоге эту встречу перенесли.

"Его (Джо Байдена. - Ред.) решение отложить приезд, учитывая эти обстоятельства, встретило полное понимание федерального канцлера", - указывает пресс-служба правительства ФРГ.

О сотрудничестве ФРГ и США по приоритетным геополитическим вопросам

Что касается дальнейшей поддержки Украины, то в телефонном разговоре с германским канцлером американский лидер "отметил сильную совместную работу" Германии и США "по приоритетным геополитическим вопросам, включая поддержку Украины, обороняющейся от российской агрессии", указал Белый дом.

Немецкая сторона указывает, что "на фоне многообразных международных вызовов" Олаф Шольц и Джо Байден сошлись во мнении о необходимости продолжать поддерживать тесный контакт. 

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