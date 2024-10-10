Шольц и Байден обсудили по телефону дальнейшую помощь Киеву

Из-за урагана "Милтон" президент США отложил визит в Германию, где он должен был участвовать во встрече по Украине. Это решение встретило полное понимание Шольца, указывает пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден провели вечером в четверг, 10 октября, телефонный разговор, сообщают пресс-службы федерального правительства ФРГ и Белого дома .

В немецком пресс-релизе отмечается, что Байден рассказал Шольцу о текущей ситуации в районах, наиболее пострадавших от урагана "Милтон". Именно в связи с приближающимся к побережью Флориды ураганом президент США ранее отменил запланированный визит в Германию, где он собирался принять участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". В итоге эту встречу перенесли.

"Его (Джо Байдена. - Ред.) решение отложить приезд, учитывая эти обстоятельства, встретило полное понимание федерального канцлера", - указывает пресс-служба правительства ФРГ.

О сотрудничестве ФРГ и США по приоритетным геополитическим вопросам

Что касается дальнейшей поддержки Украины, то в телефонном разговоре с германским канцлером американский лидер "отметил сильную совместную работу" Германии и США "по приоритетным геополитическим вопросам, включая поддержку Украины, обороняющейся от российской агрессии", указал Белый дом.

Немецкая сторона указывает, что "на фоне многообразных международных вызовов" Олаф Шольц и Джо Байден сошлись во мнении о необходимости продолжать поддерживать тесный контакт.