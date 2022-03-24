Смертная казнь в России: Медведев примеряет роль Раскольникова?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России после выхода страны из Совета Европы. Такие рассуждения знакомы россиянам по урокам литературы.
Смотрите также:
Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
DW сняла документальный фильм, посвященный Ангеле Меркель. Что рассказали в нем об уходящем канцлере ФРГ мировые лидеры, эксперты и журналисты?
После выборов в бундестаг 26 сентября Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ. Бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев поделился с DW своими впечатлениями об общении с ней.