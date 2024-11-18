Зачем таксистов в РБ обязали устанавливать в авто камеры

В Беларуси с 1 ноября в салонах такси и автобусов обязательны камеры видеофиксации. Почему потребовались нововведения, и к чему они приведут?

С 1 ноября в Беларуси по указу Александра Лукашенко изменились условия работы некоторых перевозчиков. Новшества затрагивают такси, а также нерегулярные пассажирские перевозки, к примеру, транспортников, обслуживающих корпоративы, свадьбы, похороны. Теперь они должны быть зарегистрированы в специальном реестре. Иначе это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью.

В реестр вносятся данные о диспетчерах, перевозчиках, транспорте и водителях. Кроме того, по новым правилам, в салонах машин и автобусов обязательны камеры видеофиксации. Записи перевозчики должны хранить в течение месяца. Также они обязаны фиксировать все заказы, в том числе полученные онлайн. Информация о заказах хранится пять лет, доступ к ней будет у силовиков и госорганов.

Белорусские чиновники заявляют, что новые правила необходимы для того, чтобы навести порядок в транспортной сфере, повысить качество услуг и безопасность пассажиров. Так ли это на самом деле? Власти заботятся о белорусах или снова пытаются их контролировать? Как информацию от перевозчиков могут использовать силовики? Насколько данные реестра будут защищены от злоумышленников? Об этом - в материале DW.

BelPol: "Задача - внедрять щупальца ОАЦ в каждую сферу жизни"

Представитель объединения бывших силовиков BelPol Владимир Жигарь говорит, что в Беларуси различные базы и реестры создаются "по любому поводу". Теперь информация от перевозчиков, к которой у властей и без того всегда был доступ, просто будет собираться и анализироваться в одном месте.

Собеседник предполагает, что данные будут стекаться в Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ). По словам представителя BelPol, за последние полтора года подписаны несколько постановлений, которые существенно расширяют деятельность этой структуры. К примеру, некоторые организации обязаны приглашать представителей ОАЦ для контроля серверов и т.д. "Система уже много лет хочет все контролировать. Ее основная задача - внедрять щупальца ОАЦ в каждую сферу жизни", - считает Жигарь.

Он также не исключает, что записи с камер видеофиксации, установленных в автомобилях или автобусах, будут поступать на определенный сервер в системе видеонаблюдения и распознавания лиц Kipod.

Автовокзал в Бресте, ноябрь 2023 года Фото: Ales Petrowoitsch/DW

Собеседник обращает внимание, что после протестов 2020 года силовики не раз использовали данные перевозчиков, чтобы вычислять оппонентов власти. К примеру, находили в базе, кто из таксистов выезжал в места массовых мероприятий и кого оттуда увозил. После пассажира искали через Kipod, если находили видеозапись, как он садится такси в районе, где проходили марши, считали это доказательством участия в протестах.

Что касается безопасности данных белорусов, которые собирают власти, то, по мнению Жигаря, многочисленные взломы баз данных госорганов, доказывают, что информация легко может утечь и "никакой надежной защиты у белорусских спецслужб нет".

Цель нововведений - слежка за противниками Лукашенко?

Юрист Народного антикризисного управления (НАУ), делегат Координационного совета оппозиции Михаил Кирилюк также считает, что основная цель нововведений - слежка за политическими противниками Лукашенко.

Он обращает внимание, что, комментируя изменения в СМИ и соцсетях, белорусы возмущаются ростом стоимости поездок на такси, так как часть перевозчиков не прошла перерегистрацию, а оставшиеся взвинтили цены. "Очевидно, что люди в Беларуси не будут, не хотят комментировать слежку за пользователями, потому что небезопасно высказываться на такие темы", - говорит Кирилюк.

В то же время белорусам пытаются объяснить нововведения тем, что записи с видеорегистраторов будут помогать в поимке преступников. "Но есть правило законодательного регулирования: не должно незаконное поведение одного человека из миллиона или из ста тысяч, создавать неудобства всем остальным 99% законопослушных пользователей, - отмечает юрист. - Парламент в стране должен стремиться сделать так, чтобы было удобно и безопасно для большинства законопослушных граждан, а для поиска преступников есть милиция".

В Беларуси же, по словам собеседника, "это система крайне искажена", потому что законодатели зависят не от общественного мнения, а от мнения Лукашенко, который, в свою очередь, экономически зависим от Путина. "Такая колониальная конструкция управления создает уродливую систему, которая устраивает слежку за большинством граждан", - говорит собеседник.

Лукашенко хочет заработать?

Кирилюк также обращает внимание на неожиданный экономический эффект от такого регулирования - ценами на такси одновременно недовольны и таксисты, и пассажиры. Для первых она слишком низкая и не оправдывает расходы, а вторых - слишком высокая. Такая "парадоксальная ситуация" возникла, потому что между перевозчиком и пассажиром "вклинился бюрократический аппарат", который забирает себе столько, "что неудобно становится всем: и пользователю, и предпринимателю, оказывающему услуги", а финансовую выгоду при этом получает администрация Лукашенко.

В свою очередь Владимир Жигарь отмечает, что раньше у Лукашенко не было особого влияния в сфере пассажирских перевозок, где сейчас монополистом является Яндекс.Такси. Представитель BelPol не исключает, власти взялись за это направление деятельности, чтобы понять, как оно работает и "можно ли создать некий аналог такого государственного такси", которое бы было связано с кем-то из "кошельков Лукашенко".