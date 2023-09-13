Суд ЕС отклонил иск Synesis и Шатрова о снятии санкций

Белорусская IT-компания Synesis и ее владелец Александр Шатров не смогли добиться снятия санкций Евросоюза за участие в репрессиях режима Лукашенко против гражданского общества. Суд ЕС отклонил их иски.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 13 сентября, не удовлетворил иски белорусской компании Synesis и ее владельца Александра Шатрова к Совету ЕС, поданные в связи с введенными в их отношении санкциями.

Шатров и Synesis подали иски против Совета ЕС В 2022 году. IT-компания Synesis с декабря 2020 года находится под санкциями Евросоюза как разработчик системы распознавания лиц Kipod. В Официальном журнале ЕС указано, что "Synesis предоставила белорусским властям платформу видеонаблюдения Kipod, которая позволяет осуществлять поиск и анализ видеозаписей, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что делает компанию ответственной за репрессии гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата Беларуси".

Компания Synesis и режим Лукашенко

Synesis является одним из резидентов Парка высоких технологий, созданного по указу правителя Беларуси Александра Лукашенко, и в этом качестве пользуется многочисленными льготами. Таким образом, компания извлекает выгоду из своей связи с режимом Лукашенко и его поддержки, указывают в Брюсселе.

Шатров попал в четвертый санкционный список ЕС в июне 2021 года. Как сказано в Официальном журнале ЕС, "в качестве бывшего руководителя и основного акционера ООО Synesis Александр Шатров был ответственен за принятие решения о предоставлении белорусским властям платформы видеонаблюдения Kipod, позволяющей осуществлять поиск и анализ видеозаписей, а также использовать программу распознавания лиц". По мнению Совета ЕС, таким образом, он внес свой вклад "в подавление гражданского общества и демократической оппозиции госаппаратом Беларуси".

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