Следы советских военнопленных в Бремене. Что нашли археологи

Немецкий археолог Ута Халле (Uta Halle) руководит раскопками на месте массового захоронения советских военнопленных. Оно находится в бременском районе Ослебсхаузен на севере Германии. В рабочей одежде и водонепроницаемых сапогах она заходит внутрь белого тента. Там на почти метровой глубине видны очертания захоронений: на их месте песок более темного цвета.

Каждую такую могилу коллеги Халле измеряют и фотографируют, а уже потом аккуратно раскапывают, просеивая грунт. Их цель - найти останки захороненных здесь в 40-е годы советских военнопленных. Раскопки начались летом 2021 года. Долгое время считалось, что после Второй мировой войны останки были перенесены на городское кладбище. Но, как оказалось, не полностью.

Археолог Ута Халле

Халле разворачивает огромный ватман, на котором напечатан план раскопок. Это фотография кладбища с воздуха, сделанная в 1945 году и увеличенная в несколько раз. По всей территории захоронения неравномерно распределены красные точки - археологические находки. В основном это фрагменты костей рук и ног, оставшиеся после неполной эксгумации. Но в начале этого года Халле и ее коллеги откопали несколько целых скелетов. Это стало местной сенсацией и привлекло еще больше внимания к раскопкам.

Бременские активисты против строительства ж/д депо

Местные жители уже давно прозвали это место в Бремене "русским кладбищем". Во времена "третьего рейха" здесь располагались несколько лагерей для советских военнопленных, которые работали в порту. Сейчас об этом напоминает лишь деревянный крест, установленный здесь в память о тех событиях в 90-е годы.

Снимок захоронения, сделанный с воздуха в 1945 году

Это - индустриальный район: с одной стороны - железнодорожные пути и фабрики, с другой - панельные дома. А на том месте, где сейчас ведутся раскопки, должны были построить депо по ремонту железнодорожных составов. О проекте стало известно в августе прошлого года. Против этого плана выступили местные активисты из гражданской инициативы жителей района Ослебсхаузен (Bürgerinitiative Oslebshausen und Umzu). Они подробно изучили историю этого места и подняли тему находившегося здесь кладбища.

Глава инициативы Дитер Винге (Dieter Winge) говорит, что все действительно началось с желания предотвратить строительство депо, которое негативно скажется на экологии района. Но, помимо этого, его всегда интересовала тема исторической памяти. Городские власти упрекают его в инструментализации этой памяти в своих целях, но Винге только разводит руками и говорит: "И что же нам было делать? Не поднимать эту тему вообще? Тогда бы и никаких раскопок не было!"

Все свои наработки активисты передали в архив Бремена, который дальше стал заниматься этой темой совместно с городскими археологами. Винге жалуется на плохую коммуникацию с архивом и археологами. Но те утверждают, что регулярно приглашают журналистов и жителей города на раскопки, а также информируют обо всех находках. "До ноября над раскопками даже не было никакого тента, любой мог подойти и посмотреть, что мы там делаем", - говорит Ута Халле.

Нацисты относились к пленным из СССР с особой жестокостью

Городской архив Бремена находится в самом центре города, недалеко от площади. На втором этаже в своем кабинете нас встречает глава архива, историк Конрад Эльмсхойзер (Konrad Elmshäuser). Именно он по заказу городских властей занимается историей кладбища.

Историк Конрад Эльмсхойзер

На его столе лежит стопка актов по делу советских военнопленных в Бремене. Все тщательно задокументировано. Например, там указано, что в сентябре 1941 года Бремен запросил в качестве рабочей силы советских военнопленных. В скором времени в город доставили первую партию - 600 человек.

С 1941 по 1945 год гитлеровская армия взяла в плен более пяти миллионов советских солдат. Больше половины из них не вернулись домой. На территории только одного Бремена насчитывалось около 200 лагерей военнопленных. В них, по расчетам историков, работали около 30 000 военнопленных.

Это были не только солдаты Красной армии. В лагерях работали и поляки, и французы. Но, по словам Эльмсхойзера, к советским военнопленным нацисты относились с особой жестокостью: "Эти люди стали жертвой чудовищных издевательств, - рассказывает он. - Их не кормили, их гнали, как животных, под открытым небом, днем и ночью. Они прибыли в таком состоянии - и это прописано здесь в этих документах! - что это были "живые трупы", которых нельзя было спасти. Они были уже настолько слабы, что не могли работать…"

Исторические упоминания о кладбище в Бремене

Из-за нечеловеческих условий содержания и эпидемии тифа, большинство из тех 600 военнопленных свою первую зиму в Бремене не пережили. Тогда - в спешке - их стали хоронить. Эльмсхойзер показывает ту же самую фотографию, которая лежит в основе плана раскопок. Это первый снимок захоронения, сделанный союзниками с самолета в 1945 году. На нем отчетливо видны могилы.

Первое письменное упоминание о кладбище

Первое письменное упоминание о кладбище, которое удалось найти историкам, - это полицейский отчет 1946 года. Согласно документу, в этом месте было захоронено 217 пленных солдат. В отчете напротив каждой цифры стоит номер военнопленного. Кроме того, полицейский пишет о 460 могилах без опознавательных знаков и 63, обозначенных знаком "Z". Историки считают, что таким образом обозначали гражданское население - женщин и детей. Они, вероятнее всего, были захоронены отдельно от солдат, в другой части кладбища. Еще две могилы были обозначены крестом, именем и датами рождения и смерти. Таким образом, согласно документу, на кладбище похоронены как минимум 742 человека.

В 1948 году власти Бремена решили перезахоронить военнопленных на городском кладбище Остерхольц, где был установлен мемориальный комплекс. Но работы проходили очень тяжело, так как к тому времени территорию захоронения засыпали песком. В итоге в списке тех, кто теперь покоится на городском кладбище, только 446 безымянных солдат.

Камень преткновения: будущее "русского кладбища"

Эксгумация тел военнопленных в 1948 году была не полной. В этом сходятся и историки, и археологи, и активисты. Раскопки должны восстановить историческую справедливость. Но что будет с находками археологов, а также с этим местом в Ослебсхаузене потом? На этот счет взгляды заинтересованных сторон расходятся.

Раскопки на месте захоронения советских военнопленных в Бремене

Местные власти пока не отказываются от постройки мастерских на этом месте. Речь идет о выгодном экономическом проекте и создании десятков рабочих мест. А останки жертв нацизма они планируют перенести на городское кладбище, где уже лежат остальные погибшие.

"Мы должны соединить части тел и сделать это там, где это имеет смысл, куда потомки и политики смогут приходить, чтобы отдать дань памяти. Это место - Остерхольц", - рассуждает историк Эльмсхойзер.

Но местные активисты считают, что на месте кладбища должен быть парк и памятник, а уж никак не индустриальный объект. По словам Винге, перенос останков нарушит международное право, которое защищает военные кладбища. В этом их поддерживает инициатива Бременский форум мира (Bremer Friedensforum).

Самое важное - вернуть погибшим имена

Такое пристальное внимание к их работе для бременских археологов в новинку. Вместе с останками советских солдат они иногда находят в могилах номерные жетоны, которыми в лагерях обозначали военнопленных. По ним можно опознать захороненных солдат.

Ута Халле показывает один такой заржавевший жетон. Номер на нем соответствует карточке в архиве. Этот архив советская армия после войны вывезла в Москву. Но сейчас немецкие историки вновь получили к нему доступ. "На ней написано, что погибший Виктор Храмушев был похоронен здесь в 58-й могиле во втором ряду, - рассказывает Халле. - А это значит, что все останки, которые мы находим в этой могиле, принадлежат Виктору Храмушеву".

Всего археологи нашли 85 таких дощечек. Таким образом, спустя более 80 лет эти погибшие смогут вновь обрести свои имена. Для Уты Халле и ее команды это - самое важное. Информацию о своих находках они передают в российское и украинское посольства. Археологи не могут спрогнозировать, как долго продлятся раскопки. А что станет с этим местом после - решать местным властям. Но за этим решением будут пристально наблюдать, как местные жители, так и немецкие СМИ.

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