Президент ФРГ: Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года

Следующие парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подписал соответствующее постановление, сообщила президентская канцелярия в Берлине в среду, 9 декабря. Гражданам ФРГ предстоит избрать депутатов бундестага 20-го созыва.

В соответствии с избирательным законодательством, федеральный президент Германии официально подтверждает предложенную правительством дату выборов в бундестаг.

В конце ноября кабинет министров Германии назначил днем следующих парламентских выборов 26 ноября по предложению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), согласовавшего дату с властями федеральных земель. Поскольку парламентские выборы не могут проводиться в школьные каникулы, рассматривались лишь два дня - 19 или 26 сентября 2021 года. Все остальные дни в промежутке с 25 августа по 24 октября, предусмотренном для проведения выборов, приходятся либо на летние, либо на осенние каникулы в тех или иных федеральных землях.

Меркель в выборах участвовать не будет

Парламентские выборы в ФРГ проводятся раз в четыре года. Они могут состояться не ранее 46 месяцев и не позднее 48 месяцев после начала работы бундестага нынешнего созыва. Кроме того, голосование должно проходить либо в воскресенье, либо в день государственного праздника.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. В настоящее время в ее партии - Христианско-демократическом союзе (ХДС) - продолжается процесс избрания председателя, затянувшийся из-за пандемии коронавируса.

Предыдущие выборы в бундестаг прошли 24 сентября 2017 года, после долгих коалиционных переговоров правительство удалось сформировать лишь в марте.

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