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Sky News: Самолет ВСУ впервые поразил цель на территории РФ

Александра Иванова
9 июня 2024 г.

Воздушные силы ВСУ прямым попаданием поразили "российский командный узел" в Белгороде, утверждает анонимный собеседник британского телеканала.

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Медицинские микроавтобусы "ГАЗель NEXT" и сотрудники экстренных служб после атаки БПЛА в Белгородской области (фото из архива)
Спасатели после атаки БПЛА в Белгородской области (фото из архива)Фото: Yelizaveta Demidova/ITAR-TASS/IMAGO

Украинский военный самолет впервые нанес удар по цели, находящейся на территории России. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

По словам собеседника телеканала, поражен был "российский командный узел" в районе Белгорода. Какой тип боеприпасов был использован при этой атаке и применялось ли при этом западное оружие, на момент публикации не было ясно.

Какая цель была поражена в России

"Миссия Воздушных сил ВСУ нанесла удар по российскому командному узлу в Белгороде, - цитирует британский телеканал свой анонимный источник. - Оценка ущерба пока производится, подтверждено прямое попадание. Это первый боеприпас, выпущенный Воздушными силами ВСУ по цели на территории России".

Франции и США об ударах ВСУ по России

Ранее США и Франция разрешили Киеву использовать предоставленное этими странами Украине оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России, в частности, для "нейтрализации" российских военных баз, с которых совершаются атаки на Украину.

Президент США Джо Байден одобрил использование предоставленного США оружия для защиты города Харькова. "Лорд (Дэвид. - Ред.) Кэмерон  - министр иностранных дел Соединенного Королевства - был менее конкретен, сказав лишь, что право решать, как им использовать британское оружие, остается за украинцами, в том числе когда речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow, которые могут быть запущены с украинских истребителей", - напоминает Sky News.

За сутки 9 июня Минобороны РФ сообщило в Telegram об уничтожении в общей сложности пяти беспилотных летательных аппаратов и одной ракеты "Нептун-МД" средствами ПВО над Белгородской областью.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram, что трое российских военнослужащих 9 июня были ранены в Борисовском районе при атаке беспилотника. Кроме того, Гладков в течение дня несколько раз уведомлял о ракетной опасности для Белгорода и некоторых других населенных пунктов региона.

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