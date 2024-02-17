Скончался российский фотограф Дмитрий Марков

О смерти Дмитрия Маркова сообщило издание "Псковская губерния", сославшись на публикации в Telegram-каналах друзей фотографа. Ему был 41 год.

В России на 42-м году жизни скончался известный фотограф Дмитрий Марков, сообщило в пятницу, 16 февраля, издание "Псковская губерния" со ссылкой на информацию, опубликованную его друзьями в Telegram-каналах. Причины смерти пока не известны, тело фотографа нашли у него дома. Вечером того же дня это сообщение подтвердил и Telegram-канал самого Маркова .

Фотограф российской глубинки

Дмитрий Марков родился в 1982 году в подмосковном городе Пушкино, пройдя через неблагополучные отношения в семье и проблемы, связанные со злоупотреблением наркотиками. Работая фоторепортером, Марков объездил всю страну и постепенно приобрел большую известность благодаря своим документальным снимкам жизни российской провинции, которые публиковал и в соцсетях.

В 2005 году Марков переехал в Псковскую область, где жил и работал волонтером в благотворительных проектах, среди прочего помогая людям, проходящим реабилитацию от наркозависимости.

В 2016 году Марков стал первым российским участником рекламной кампании iPhone 7, для которой были отобраны 15 фотографов из 15 стран. В РФ у него были изданы два фотоальбома, он был отмечен несколькими профессиональными наградами.

Знаменитый снимок полицейского

В феврале 2021 года Марков был задержан у Мосгорсуда во время акции в поддержку Алексея Навального и доставлен в отдел полиции по московскому району Косино-Ухтомский, где сделал снимок полицейскогого в балаклаве и камуфляжном костюме, сидевшим под портретом президента РФ Владимира Путина.



Фотография быстро набрала популярность и впоследствии была продана за 2 миллиона рублей на аукционе. Средства, вырученные от продажи, автор снимка перечислил правозащитному изданию "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста". Снимок стал одним из символом преследования Навального российскими властями.



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