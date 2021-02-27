Автор фото с силовиком и Путиным оштрафован за акцию в поддержку Навального

Перовский районный суд Москвы оштрафовал фотографа Дмитрия Маркова на 20 000 рублей за участие в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального у Мосгорсуда 2 февраля. Об этом Telegram-канал "Апология протеста" сообщает во вторник, 23 марта, со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Суд признал фотографа виновным в нарушении установленного порядка проведения собрания. Защита обжалует решение суда.

Дмитрий Марков после задержания у Мосгорсуда был доставлен в отдел полиции по московскому району Косино-Ухтомский. Там он сделал снимок с представителем силовых структур в балаклаве и камуфляжном костюме, сидевшим под портретом президента РФ Владимира Путина. Фотография быстро набрала популярность и впоследствии была продана за 2 миллиона рублей на аукционе. Средства, вырученные от продажи, автор снимка перечислил правозащитному изданию "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста".

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. Политика отправили в колонию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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