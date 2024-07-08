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Сколько немцы тратят на детские дни рождения

Лена Шмиц
8 июля 2024 г.

Требования к детским праздникам возросли. И виноваты в этом не только соцсети, но и сами родители. Нередко они пользуются даже услугами ивент- агентств. Но психологи и педагоги призывают к сдержанности.

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Девочка сдувает конфетти на дне рождения
Детский день рождения: чем дороже, тем круче? Психологи призывают не гнаться за трендамиФото: Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

Самодельные тортики или пицца дома, поход в МакДональдс, традиционные игры в жмурки или "битье по кастрюле" (Topfschlagen) - сегодня празднование дня рождения ребенка этим больше не ограничивается. Требования к детским праздникам возросли. Виноваты в этом отчасти сами родители - в их стремлении устроить нечто особенное и незабываемое, а в идеале - превзойти других.

"На футбольную вечеринку сына мы потратили около 250 евро. Бронировали зал, заказывали еду, приносили свои напитки, сладости, готовили подарочки гостям. Дочка в прошлом году праздновала дома. Ей исполнилось четыре годика, приходили четыре подружки, еда и подарки детям обошлись где-то в 60 евро", - рассказывает DW Ирина, мама двоих детей из Бонна. Дети высказывают свои пожелания - и сумма затрат на дни рождения растет по мере взросления ребенка, добавляет она.

День рождения ребенка с помощью ивент-агентств

В предыдущий год шестилетие сына семья отмечала в тематическом развлекательном парке Piratenland. Пиратские вечеринки, батутные центры, дни рождения в бассейне, детские кулинарные курсы - в Германии родители нередко готовы выкладывать как минимум трехзначные суммы, чтобы порадовать свое чадо и удивить гостей. Некоторые из них даже обращаются за помощью в ивент-агентства.

Аквагрим для детей
Аквагрим в Германии предлагают на многих детских праздникахФото: Pawel Opaska/Shotshop/picture alliance

Катание на пони, выступление фокусника, аквагрим, декорация и торт в одном стиле - Даниэла Шрек (Daniela Schreck) из мюнхенской фирмы Tollkids помогает воплощать самые необычные идеи. Tollkids - одно из множества немецких ивент-агентств, которые вслед за парками развлечений, фермерскими хозяйствами и залами для скалолазания открыли для себя нишу детских праздников и предлагают превратить день рождения ребенка в незабываемый спектакль. "Те, кто к нам обращается, тратят в среднем 1700 евро", - говорит предпринимательница в интервью информационному агентству dpa. Среди ее клиентов - врачи, владельцы бизнеса, актеры. Это люди с хорошей зарплатой и плотным рабочим графиком. Даниэла Шрек устраивает в месяц по пять вечеринок, ей уже доводилось организовывать детский праздник с пятизначным бюджетом. "Для многих родителей теперь это еще и вопрос статуса, престижа", - подчеркивает Даниэла Шрек.

Детский день рождения как зеркало общества

Ирина из Бонна признается, что сейчас, с опытом, давления и соревновательности уже нет. "А в первые годы, когда дети стали ходить на другие дни рождения, хотелось отпраздновать таким образом, чтобы у детей осталось много впечатлений, и я думала, как сделать так, чтобы всем было хорошо", - признается женщина. Но и сейчас она для удобства запоминает идеи и места, где празднуют другие.

"Битье по кастрюле" (Topfschlagen) - традиционная игра в Германии.
"Битье по кастрюле" (Topfschlagen) - традиционная игра в Германии. Ребенок с завязанными глазами ищет ложкой кастрюлю, под которой спрятан сюрприз.Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Габриэле Дафт (Gabriele Dafft), исследующая культуру будней в боннском Институте этнологии и истории Рейнского региона, называет детские дни рождения зеркалом социума. Неповторимость таких праздников является выражением индивидуальности, которая так ценится в современном немецком обществе, отмечает эксперт в издании WirtschaftsWoche. Большую роль играют и соцсети. Посты в Instagram c фото ярких детских вечеринок поднимают планку - и еще больше давят на родителей: никто не хочет, чтобы праздник его ребенка негативно сравнивали с другими днями рождения.

Психолог Биргит Лангебартельс (Birgit Langebartels) из Кельна объясняет, как она выражается, "драматизацию" детских вечеринок со стремлением родителей максимально контролировать развитие ребенка и делать все идеально. Это приводит лишь к большей неуверенности в себе и постоянному поиску чего-то, что поможет превзойти самих себя, что, по наблюдению психолога, особенно проявляется в организации дня рождения ребенка. Проблема возникает, когда все развивается по спирали и создается замкнутый круг, где новые впечатления постоянно должны быть сильнее предыдущих, подчеркивает Биргит Лангебартельс в издании WirtschaftsWoche.

Батутный центр в Берлине
Батутный центр - одно из популярных мест для детских праздников как в России, так и в ГерманииФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Время вместе - лучший подарок ребенку

Профессор педагогики из университета в Ридлингене Рюдигер Вильд  (Rüdiger Wild) воспринимает такой тренд скептично. "Любовь и уважение не выражаются в цене", - говорит он в интервью dpa. Он призывает родителей относиться к этой теме спокойнее. Конечно, детский день рождения должен запомниться, но многое можно организовать и самим. И современным детям можно доставить удовольствие поиском сокровищ на свежем воздухе или совместными поделками, уверен ученый и отец двоих детей. Более того, если родители сами проявляют креативность и тратят собственное время на организацию самого главного праздника в жизни ребенка, это способствует более тесным и доверительным отношениям в семье.

Пиратская вечеринка
Пиратская вечеринка дома: теме соответствуют развлечения и декорация. Многое можно сделать самимФото: Nikky/VisualEyze/picture alliance

Рюдигер Вильд также рекомендует соблюдать меру в выборе подарков: тот, кого пригласили на день рождения, не должен тратить на подарок более 10-20 евро. По информации портала Statista, в 2018 году чуть больше трети немцев тратили на детский день рождения около 100 евро, 17 процентов - более сотни евро, еще треть - около 50 евро.

Более свежих статистических данных нет, но, по ежедневным наблюдениям Лизы Фишер (Lisa Fischer), замдиректора магазина игрушек 1000schön в Штутгарте, в среднем дети покупают подарки для других детей на сумму от восьми до 15 евро. На подарки для собственных чад родители тратят около сотни евро. В тренде экологичные и развивающие игрушки, к примеру, головоломки и материал для поделок. Кстати, согласно исследованиям, совместное времяпрепровождение многим важнее материальных подарков. Для детей постарше порой лучше устроить пикник на лужайке, чем подарить новый смартфон.

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