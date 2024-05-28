Какие игрушки подходят детям: советы из Германии

Куклы для девочек, машинки - для мальчиков. Гендерные клише претерпевают изменения в общественном восприятии. Как это сказывается на детских игрушках? По какому принципу их выбирать?

Девочки в розовом играют в "дочки-матери", кружатся, воображая из себя принцесс, или спокойно вместе рассматривают картинки в книге. Мальчики - гоняют на велосипедах во дворе, что-то мастерят, держа в руках игрушечные инструменты, или собирают конструктор. Это типичная картина, которую можно наблюдать в детском саду. Что в таком поведении врожденное, а что сформировано под влиянием окружения? И может ли выбор игрушек повлиять на развитие ребенка?

Гены или воспитание - что играет решающую роль?

"Природа или воспитание" (nature versus nurture) - тема давней дискуссии в научных кругах. Гендерные различия в выборе игрушек существуют и являются продуктом воздействия как ген и гормонов, так и общества, к такому выводу пришли ученые еще в 2017 году, проанализировав 16 различных исследований, участниками которых были дети в возрасте от года до восьми лет.

Эти исследования проводились в разные периоды, но они показали, что мальчики больше играли с игрушками, которые считаются типично мужскими, как, например, машинки, а девочки - с типично женскими вроде кукол. По мнению авторов, это можно объяснить, в том числе, гормональными различиями. Но предпочтения в выборе игрушек у мальчиков старшего возраста были более выраженными, а гендерные различия просматривались четче в более старых исследованиях. Это можно связать с воздействием окружающей среды.

Воздействие общества начинается еще в утробе

Предпочтения розового или голубого цветов считаются полностью сформированными под влиянием общества, однако ученые не могут четко сказать, свободны ли дети от него в выборе игрушек. Альмут Шнерринг (Almut Schnerring), журналистка и автор книг из Бонна, более десяти лет занимается этой темой. "Влияние окружающей среды присутствует всегда - с первого дня", - говорит Шнерринг в интервью информационному агентству dpa. Это касается не только выбора рисунков и цветовой гаммы в зависимости от пола в оформлении детской комнаты, в одежде, сосках или бутылочках.

Одежда и детская комната в розовых тонах. Родители зачастую сами способствуют поддержанию стереотипов Фото: Anastasiya Amraeva/Westend61/IMAGO

Исследования показали, что родители разговаривают с девочками, находящимися еще в утробе, больше, нежели с мальчиками. В ходе экспериментов также выяснилось, что взрослые, которых просили представить, что они играют с мальчиком или девочкой, подсознательно делают это по-разному в зависимости от пола. Если годовалый малыш проявляет предпочтения, то это связано с общественным влиянием, биологию невозможно отделить от социума, уверена Шнерринг.

Психолог из Баварии Дорис Бишоф-Кёлер (Doris Bischof-Köhler), в свою очередь, считает, что гендерные различия объясняются природой. По ее мнению, эволюция является причиной более активного, дерзкого поведения мальчишек еще в садике. Нидерландский приматолог Франс де Вааль также говорил о том, что женские особи чаще играли с куклами, чем самцы. Однако какие именно игрушки можно отнести к типично женским или мужским, четко сказать нельзя. К такому выводу в 2020 году пришли авторы мета-анализа, в котором было охвачено 75 исследований.

Гендерный маркетинг стал более агрессивным

Не подлежит сомнению то, что окружающая среда может усилить природные гендерные различия - например, если детям дают только "типичные" для их пола игрушки, если родители положительнее реагируют на такие игрушки или если дети наблюдают за другими детьми, играющими в игрушки, соответствующие гендерным клише.

Большую роль в этом играет и гендерный маркетинг, который по мере взросления ребенка становится все более вездесущим. Обертки киндер-сюрпризов, шампунь, домашняя обувь, детские книги, школьные кульки - множество товаров в Германии существует в версии для девочек и для мальчиков, для принцесс и пиратов. Никогда до этого еще не было поколения, на которое обрушили такое количество бинарных посланий", - подчеркивает Альмут Шнерринг.

С чем cегодня играем? Важно предлагать разнообразие вне бинарных стереотипов Фото: dpa /picture alliance

Солдатиков, машинки и кукол и раньше распределяли в соответствии с гендерными клише, но в наше время эти послания усиливаются посредством "Инстаграма", рекламных плакатов и детских телепередач. "Многим детям изначально не нужен мир, разделенный на розовый и голубой, но их не слышат", - говорит журналистка. То что гендерный маркетинг стал более агрессивным, наблюдает мюнхенский эксперт по медиа Майя Гёц (Maya Götz). "Дети с самого начала растут с определенными представлениями. Это лишает их большого разнообразия, которое у них вообще-то есть", - отмечает она.

Последствия деления игрушек по гендерному принципу

Но даже если сложно сказать, что в формировании игрового поведения ребенка первично - природа или социум, совершенно ясно, что не все дети идентифицируют себя с гендерными стереотипами. Следование клише в выборе игрушек может сказаться и позже в жизни ребенка. Тот, кто в садике предлагает конструктор и машинки только мальчикам, не должен удивляться тому, что женщины чувствуют себя чужими в технических специальностях и для их привлечения на рынке труда приходится создавать специальные программы.

Альмут Шнерринг рекомендует родителям меньше вмешиваться в выбор игрушек. Важно предлагать разнообразие и предоставлять альтернативу бинарным, отсортированным по гендерным стереотипам товарам, отмечает она. Кроме того важно разговаривать с ребенком и предпринимать новые попытки, несмотря на детское упрямство: если дочка сегодня хочет играть с розовым мячом, возможно, завтра она не откажется от зеленого велосипеда.