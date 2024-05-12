Как празднуют День матери и День отца в Германии

На подарки ко Дню матери немцы хотят потратить в этом году более миллиарда евро. В День отца презенты делают реже. Но чего ждут немецкие мамы и папы от своих детей в эти праздники и ждут ли вообще?

По случаю Дня матери, который отмечается в Германии в этом году 12 мая, немцы планируют потратить почти 1,03 миллиарда евро. Это на пять процентов больше, чем прошлой весной, свидетельствует репрезентативный опрос полутора тысяч человек, проведенный кельнским Институтом изучения торговли IFH по поручению Объединения розничной торговли (HDE). Почти каждый третий (31,7%) из опрошенных в возрасте от 18 до 69 лет заявил, что намерен купить подарки и сувениры с целью поздравить свою маму.

Самым популярным презентом по-прежнему являются цветы (62,3%). Далее следуют сладости и другие продукты (37,1%), ваучеры в рестораны (28%), косметика и парфюмерия (24,2%), подарочные сертификаты (21,5%), декоративные сувениры (18,3%), одежда и аксессуары (17,6%), часы и ювелирные изделия (13,3%) и другое. По сравнению с предыдущим годом наблюдается смещение покупательского интереса с продуктов питания на непродовольственные товары, такие как духи, косметика и одежда.

В целом Объединение розничной торговли прогнозирует, что немцы потратят на подарки ко Дню матери порядка миллиарда евро, не считая расходов на праздничный стол. По предварительным расчетам, стоимость подарочной покупки составит 18,40 евро на человека. В 2023 году на подарки ко Дню матери было потрачено 973 миллиона евро.

День Отца и День матери

В этом году День отца и День матери в Германии приходятся на одну неделю - на 9 и 12 мая соответственно. Однако, согласно репрезентативному исследованию, проведенному компанией YouGov, матери и отцы по-разному относятся к "своим" праздникам. Так, 13 процентов отцов представляют свой идеальный День отца в кругу друзей. Исключительно с подругами хотели бы провести этот день лишь 2 процента матерей. Пятая часть опрошенных женщин и мужчин ответили, что вообще не отмечают эти даты.

Только каждый второй отец сказал, что хочет получить подарок от своих детей на День отца, указывают социологи. В то же время среди матерей такие ожидания у большинства (62%). Более трети опрошенных матерей (36%) предпочли бы провести праздничный день со своим ребенком, но цветам (22%) и шоколаду (9%) тоже рады. Для отцов желание побыть со своими детьми также является главным приоритетом - этого хочет пятая часть опрошенных. 10 процентов довольны ваучерами в качестве подарка, а 9 процентов - шоколадом.

Чаще всего немцы дарят на праздники розы Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

А что же дети? Только 13 процентов респондентов заявили, что дадут матери возможность "провести время со мной". 9 процентов планировали порадовать таким подарком отцов. Каждый третий участник опроса сказал, что хочет вручить своей матери цветы или растения. Подобный подарок для отца планируют лишь четыре процента респондентов.

Традиция празднования Дня матери и Дня отца

День матери - международный праздник в честь матерей. Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. Однако официальная традиция его празднования в современной форме родом из США. Ее основательницей считается Анна Мария Джарвис, которая провела в городе Графтон в Западной Вирджинии поминальную службу по своей матери 12 мая 1907 года, в воскресенье после второй годовщины ее смерти. В 1910 году штат Западная Вирджиния первым признал День матери праздником на законодательном уровне. В разных странах он приходится на разные даты.

В Германии его отмечают с 1923 года - ежегодно во второе воскресенье мая. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин - в отличие от Международного женского дня 8 марта, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.

Как и День матери, День отца в нынешней форме тоже родом из США. Там он был инициирован и впервые отмечался 19 июня 1910 года дочерью Уильяма Смарта, ветерана Гражданской войны и отца-одиночки, успешно воспитавшего шестерых детей. Официальным национальным праздником третье воскресенье июня стало в США в 1966 году. По традиции в этот день принято выказывать уважение, благодарность и поддержку мужчинам-отцам и особенно папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.

В Германии День отца всегда отмечается в праздник Вознесения Господня, традиционный христианский праздник, который приходится на сороковой день после Пасхи. Считается, что они отмечаются вместе, потому что в этот день Иисус вознесся на небо, чтобы быть со своим божественным Отцом.